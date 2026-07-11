Revilla aprovecha el tiempo: participa en la UVA y al día siguiente, de pesca en Adeje

Ahí está, cual lobo de mar y demostrando sus buenas mañas como pescador en la costa del sur de Tenerife. El expresidente de Cantabria, MIGUEL ÁNGEL REVILLA, que el jueves participó en un acto organizado por la Universidad de Verano de Adeje, tuvo tiempo ayer para salir a navegar y practicar una de sus aficiones favoritas.
Y la cosa no salió nada mal. Además de disfrutar del mar en calma y de las vistas de la costa, el mediático economista logró capturar una bicuda bien hermosa, como se ve en la imagen
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