Confirmado por Revolut: traerá sus cajeros automáticos a Canarias antes de que termine el año

El banco digital Revolut prevé instalar su red de cajeros automáticos en Canarias antes de finales de año. La compañía ya cuenta con 122 terminales en España tras un año de despliegue, según ha informado este martes en un comunicado.
La firma se ha marcado como meta superar los 200 terminales en los próximos meses. Con esta expansión, el banco facilitará la retirada de dinero sin comisiones añadidas en las Islas.
El desembarco de estos dispositivos en Canarias responde a la alta demanda de servicios físicos en entornos turísticos. A pesar del auge de la banca móvil, el efectivo mantiene su relevancia en las transacciones cotidianas del Archipiélago.
Expansión por el territorio nacional
El despliegue de la red física de Revolut comenzó en junio de 2025 en Madrid y Barcelona. Tras 12 meses de actividad, la entidad ha expandido sus terminales a otras regiones y ya suma 20 dispositivos en Andalucía, repartidos entre Sevilla y Málaga.
La empresa también ha habilitado ocho cajeros en la provincia de Valencia y otros cinco en Baleares, con presencia en Mallorca e Ibiza. La próxima fase de crecimiento prioritario apunta de forma directa hacia el mercado canario.
El uso de efectivo resiste en España
Durante su primer año de funcionamiento en el país, los terminales de la firma de tecnología financiera han expedido más de 70.000 tarjetas físicas. Además, han facilitado la retirada de más de 60 millones de euros en efectivo.
Estas cifras coinciden con los hábitos de consumo detectados por el Banco de España. El último informe del organismo regulador revela que el 57% de los consumidores prefiere pagar en efectivo en tiendas físicas, mientras que el 55% lo utiliza a diario.
El responsable de crecimiento de la marca para el sur de Europa, Ignacio Zunzunegui, ha detallado que el dinero físico “sigue siendo necesario” para sus más de 6,5 millones de clientes en España.
Ventajas para los usuarios de divisas
Uno de los principales problemas de los cajeros tradicionales es que suelen aplicar penalizaciones al retirar dinero en una moneda distinta a la de la cuenta.
Para evitar este sobrecoste, los terminales de la compañía aplican de manera automática los mismos tipos de cambio que ofrece su aplicación móvil. Esta funcionalidad resulta de gran utilidad para el sector turístico de la Isla, donde conviven clientes y visitantes de múltiples nacionalidades.
La tecnología que da soporte a estos terminales físicos se ha desarrollado íntegramente desde el centro de desarrollo tecnológico de la entidad, ubicado en Barcelona.