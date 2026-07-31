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Giro histórico en la Romería de La Esperanza: se traslada a la tarde por la ola de calor en Tenerife

El Ayuntamiento de El Rosario confirma que saldrá a las 19:00 horas para proteger a los asistentes y al ganado de las altas temperaturas
Giro histórico en la Romería de La Esperanza: se traslada a la tarde por la ola de calor en Tenerife
Romería de La Esperanza 2025. Sergio Méndez
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La 50 Romería de La Esperanza cambia su horario histórico y se celebrará a partir de las 19:00 horas de este domingo, 2 de agosto. Se trata de la primera vez que la festividad pasa al turno vespertino, una decisión adoptada por el Ayuntamiento de El Rosario para evitar las horas centrales del día y proteger a los asistentes y animales ante la ola de calor.

La medida se acordó tras una reunión de urgencia entre las áreas municipales, la Comisión de Fiestas y la Policía Local.

La misa en la parroquia de Nuestra Señora de La Esperanza dará comienzo a las 18:00 horas y la romería saldrá sobre las 19:00 horas con una treintena de carretas, barcos y grupos folclóricos. Además, el evento contará con la cobertura en directo de Televisión Canaria para las ocho islas.

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Al finalizar el recorrido, la verbena estará amenizada por las orquestas Wamampy y Acapulco a partir de las 21:00 horas.

Suspendidos los fuegos

Por otra parte, la organización ha decidido suspender la tradicional exhibición pirotécnica del sábado debido a las restricciones de riesgo de incendio. La pirotecnia se sustituirá por un espectáculo alternativo en la escalinata del Consistorio tras la procesión de la Virgen.

Los actos del fin de semana en El Rosario comenzarán este sábado, 1 de agosto, con el adelanto de la IV Sortija de Caballos a las 10:00 horas. A partir de las 19:00 horas se realizará el traslado del Pendón y la posterior procesión, que incluirá la actuación de la solista Miriam Cruz y la ACM Princesa Yaiza.

La jornada del sábado concluirá con el baile a cargo de las orquestas Revelación y El Morocho y sus Latin Brothers.

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