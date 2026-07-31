El Cabildo de Tenerife activará desde este sábado, 1 de agosto, a las 08:00 horas, las medidas de prevención de Grado 2 contra incendios forestales en todo el territorio insular. La corporación toma esta determinación ante la previsión meteorológica de una ola de calor prolongada con temperaturas que alcanzarán los 38 grados centígrados en amplias zonas de la Isla.
El dispositivo extraordinario implica el cierre total y la prohibición de estancia en áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos. Asimismo, queda prohibida la circulación de vehículos a motor por la red de pistas forestales con fines recreativos, así como la celebración de pruebas deportivas, romerías o actividades campo a través en senderos y montes insulares.
Llamamiento a la responsabilidad institucional y ciudadana
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, solicitó la colaboración de la población para evitar desplazamientos innecesarios a las zonas de cumbre. «Estamos viviendo un episodio de calor intenso y prolongado que aumenta de forma muy importante el riesgo de incendio forestal. Ante una situación excepcional, tenemos que actuar con responsabilidad y anticipación», subrayó Dávila, quien pidió comprensión ante unas restricciones orientadas a proteger las masas forestales y la seguridad de las personas.
Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, justificó la elevación de la alerta como una «acción preventiva y esencial» para evitar conatos en un momento de alta vulnerabilidad ambiental.
Prohibiciones y maquinaria suspendida
El catálogo de restricciones de Grado 2 mantiene y refuerza las siguientes limitaciones en todo el ámbito insular:
- Fuego en exteriores: Prohibición absoluta de barbacoas, fogones, hogueras y cocinas de gas.
- Trabajos e industria: Suspensión de aprovechamientos forestales y del uso de maquinaria que genere chispas, tales como desbrozadoras, radiales de corte o equipos de soldadura.
- Uso público: Prohibición de fumar en senderos, miradores, pistas y áreas recreativas, junto a la restricción total de material pirotécnico en zonas de riesgo.
- Caza y gestión: Cancelación temporal de las jornadas de control del muflón.
El operativo del operativo Brifor, Bomberos de Tenerife, Protección Civil y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado permanecerá desplegado en estado de alta operatividad. Las autoridades insulares recomiendan además no exponerse al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, beber abundante agua y prestar especial atención a la población vulnerable frente a las altas temperaturas.