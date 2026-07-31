Sanidad activa en Canarias el nivel rojo de riesgo para la salud por la ola de calor

La Dirección General de Salud Pública ha activado el aviso rojo por temperaturas extremas en Telde y las Cumbres de Gran Canaria. La previsión apunta a que el nivel máximo se extenderá durante el fin de semana a otras zonas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.
El Servicio Canario de la Salud advierte de un posible riesgo extremo para la salud por la persistencia de las altas temperaturas. En las zonas más afectadas recomienda valorar la cancelación de actividades al aire libre y permanecer en lugares frescos, incluso durante la noche.
Los avisos pertenecen al sistema MeteoSalud, que mide el impacto previsto del calor sobre la salud. No deben confundirse con los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología, aunque se elaboran a partir de información de la Aemet y del Ministerio de Sanidad.
Aviso rojo en Telde y las Cumbres de Gran Canaria
El nivel tres, rojo, está activo este viernes, 31 de julio, en Telde y en las Cumbres de Gran Canaria, zona que comprende Tejeda y Vega de San Mateo.
Este nivel representa un riesgo moderado para la población general y elevado para las personas vulnerables. También afecta a quienes permanezcan expuestos al sol durante periodos prolongados.
El riesgo pasa a ser extremo para la población vulnerable con factores adicionales. Si el episodio se mantiene durante más de tres días, puede alcanzar también esa consideración para el conjunto de la población.
Salud Pública prevé que el aviso rojo se amplíe durante el fin de semana a las zonas Este, Sur y Oeste de Gran Canaria.
La misma situación se espera en el Norte de Tenerife y en las tres zonas MeteoSalud de La Palma: Cumbres, Este y Oeste.
El SCS señala que el riesgo será extremo, al menos, en Telde y las Cumbres de Gran Canaria debido a la duración prevista del episodio.
Municipios con aviso naranja por calor
El nivel dos, naranja, está activo en Las Palmas de Gran Canaria. Este aviso implica un riesgo leve para la población general y moderado para las personas vulnerables.
En La Palma afecta a la zona de Cumbres, que incluye Barlovento, El Paso, Garafía y Puntagorda.
También se encuentra en naranja la zona Este de La Palma: Breña Alta, Breña Baja, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo.
En Tenerife, el aviso incluye prácticamente toda la Isla salvo algunos municipios del área metropolitana.
En el norte afecta a Buenavista del Norte, Garachico, La Guancha, Icod de los Vinos, La Matanza de Acentejo, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, El Sauzal, Los Silos, El Tanque, La Victoria de Acentejo y Tacoronte.
También están en naranja Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, Fasnia, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, San Miguel de Abona, Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna.
La relación se completa con Santa Cruz de Tenerife y El Rosario.
Aviso amarillo en seis Islas
El nivel uno, amarillo, representa un riesgo leve para la población vulnerable.
Está activado en los tres municipios de El Hierro: El Pinar, Valverde y La Frontera. También afecta a todos los municipios de Fuerteventura, La Gomera y Lanzarote.
En Gran Canaria se extiende por las zonas Norte, Este, Sur y Oeste. Entre los municipios afectados están Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Agaete, Arucas, Gáldar, Teror y Valleseco.
En el oeste de La Palma alcanza a Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Tijarafe.
La previsión disponible este viernes indica que, durante el fin de semana, el nivel amarillo quedará limitado a Lanzarote, Fuerteventura, el Norte de Gran Canaria y La Gomera.
La calima puede agravar los efectos del calor
Salud Pública también prevé la entrada de calima en altura durante los próximos días, especialmente en las Islas orientales y en las zonas elevadas de las más montañosas.
No se espera una afectación importante de la calidad del aire en las áreas costeras densamente pobladas. Sin embargo, la calima puede reducir la humedad y agravar los síntomas asociados al calor.
El sistema MeteoSalud establece sus niveles mediante la comparación entre las temperaturas máximas previstas y los umbrales definidos para cada zona. También tiene en cuenta cuánto tiempo se mantiene el episodio.
Quiénes tienen mayor riesgo ante el calor
Los grupos más vulnerables son los menores de cuatro años, las mujeres embarazadas y las personas mayores de 65 años.
También presentan un riesgo mayor las personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes, hipertensión u obesidad.
La vigilancia debe reforzarse entre quienes toman determinados medicamentos, viven solos, carecen de autonomía o trabajan y realizan ejercicio durante varias horas al aire libre.
El SCS incluye además entre los grupos vulnerables a las personas sin hogar y a quienes residen en viviendas mal ventiladas o sin condiciones adecuadas para afrontar las altas temperaturas.
Síntomas de un golpe de calor
La sed intensa, los mareos, la debilidad, las náuseas, el dolor de cabeza, los calambres y las palpitaciones pueden advertir de un problema relacionado con el calor.
El desmayo, las convulsiones o la pérdida de consciencia son síntomas de gravedad y requieren asistencia sanitaria inmediata.
Salud Pública recomienda beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, y evitar el alcohol, las bebidas energéticas y aquellas con mucha cafeína o azúcar.
También aconseja consumir comidas ligeras, reducir la actividad física y evitar el deporte al aire libre entre las 11.00 y las 17.00 horas.
En caso de debilidad, mareos, fiebre, visión borrosa o pérdida de consciencia se debe consultar a un profesional sanitario. Ante una emergencia hay que llamar al 112.