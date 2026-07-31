Ola de calor en Canarias: las zonas más afectadas por calima y altas temperaturas en las próximas horas

La ola de calor mantiene este viernes, 31 de julio, temperaturas muy elevadas en buena parte de Canarias, donde podrán alcanzarse o superarse los 37 grados en Gran Canaria. El calor llegará acompañado de calima, noches muy cálidas y un elevado riesgo de incendios forestales.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por temperaturas máximas en Gran Canaria y avisos amarillos en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura.
El Gobierno de Canarias mantiene, además, la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las Islas occidentales y Gran Canaria.
Dónde hará más calor este viernes en Canarias
La previsión de Aemet sitúa los valores más altos en las cumbres y vertientes sur de Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar o superar los 37 grados.
También se esperan entre 34 y 35 grados en las medianías del oeste, sur y este de Tenerife, así como en las cumbres y vertiente sur de La Gomera y El Hierro.
El calor afectará igualmente a las cumbres de La Palma y a las zonas de interior y sureste de Fuerteventura. En amplias áreas de medianías y cumbres se alcanzarán entre 30 y 32 grados, especialmente en las vertientes orientadas al sur y al oeste.
Las temperaturas mínimas también serán altas en las zonas más expuestas al episodio, especialmente en Gran Canaria.
Calima significativa en medianías y cumbres
El cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas. En los litorales del norte de las Islas montañosas podrán aparecer nubes bajas durante las primeras y últimas horas del día.
Uno de los fenómenos más relevantes será la calima en altura, que podrá resultar significativa en las medianías y cumbres de las Islas montañosas.
La Aemet explica que el progresivo descenso de la capa húmeda, unido al ambiente cálido y estable, favorecerá un aumento marcado de las temperaturas. Los valores más elevados se concentrarán en las zonas poco ventiladas de las vertientes sur.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las Islas montañosas. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada.
La ola de calor pierde fuerza en parte de España
En la Península, la entrada de una masa de aire más fresca desde el norte provocará este viernes descensos térmicos en el tramo alto y medio del valle del Ebro, la Meseta Norte y el centro peninsular.
No obstante, seguirán superándose los 38 o 40 grados en el cauce medio y bajo del Ebro, las depresiones del noreste y los valles pirenaicos.
La situación será más adversa en el valle del Guadalquivir, la cuenca del Genil y el interior del sureste peninsular, donde las máximas podrán situarse entre 39 y 41 grados.
Durante el sábado, el calor se concentrará especialmente en el valle del Guadalquivir y zonas próximas, con máximas de entre 40 y 42 grados.
La Aemet prevé que el episodio comience a remitir a partir del mediodía del domingo, con la llegada de una vaguada atlántica y un descenso generalizado de las temperaturas en el suroeste peninsular.