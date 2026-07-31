Dos jóvenes hacen senderismo en Tenerife en plena ola de calor: tuvieron que ser rescatados en helicóptero

Una mujer de 22 años y un hombre de 24 tuvieron que ser rescatados ayer, jueves, en helicóptero tras sufrir problemas de salud relacionados con el calor durante una ruta en Santiago del Teide. El incidente obligó a movilizar al GES, al SUC y a los bomberos en plena ola de calor y con restricciones activas por riesgo de incendios en Tenerife.
La emergencia se produjo en la zona de El Cardón de las Doce, donde los dos senderistas quedaron imposibilitados para continuar el camino. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) recibió la alerta a las 15.13 horas.
El rescate coincidió con uno de los momentos de mayor exposición al calor, en una jornada marcada por las altas temperaturas, el aire seco y la calima en diferentes puntos de la Isla.
Un rescate aéreo para evacuar a los dos jóvenes
El 112 activó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife.
Los rescatadores del GES accedieron hasta los afectados, les prestaron una primera atención y los evacuaron por aire hasta la helisuperficie de los Bomberos Voluntarios de Adeje.
Una vez en tierra, el personal sanitario atendió a ambos senderistas. La mujer presentaba problemas de salud relacionados con el calor de carácter moderado, salvo complicaciones. El hombre sufría un cuadro leve.
Los dos fueron trasladados en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur. Los bomberos aseguraron las maniobras de aterrizaje y despegue de la aeronave.
Tenerife, bajo restricciones por el riesgo de incendios
El rescate se produjo el mismo día en que entraron en vigor nuevas medidas preventivas del Cabildo de Tenerife ante el elevado riesgo de incendios forestales provocado por la ola de calor.
Las restricciones se aplican desde las 08.00 horas del jueves. La vertiente norte y Anaga Norte se encuentran en grado 1, mientras que la vertiente sur y Anaga Sur están sometidas al grado 2.
El Cabildo ha prohibido actividades que puedan provocar una ignición, como el uso recreativo del fuego, las quemas, la pirotecnia o el empleo de maquinaria capaz de generar chispas.
En las zonas de grado 2 también está prohibido acceder a áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos. Tampoco se permite circular con vehículos de motor por pistas forestales con fines recreativos ni celebrar eventos deportivos en pistas y senderos.
La ola de calor continúa este viernes en Canarias
Canarias afronta este viernes, 31 de julio, otra jornada de temperaturas muy elevadas, calima y noches cálidas. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso naranja en Gran Canaria y avisos amarillos en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura.
En Tenerife se esperan valores de entre 34 y 35 grados en las medianías del oeste, sur y este. Las temperaturas más altas se concentrarán en las zonas menos ventiladas y orientadas hacia el sur y el oeste.
El Gobierno de Canarias mantiene además la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las Islas occidentales y Gran Canaria.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar el ejercicio intenso durante las horas centrales del día, consultar la previsión antes de iniciar una ruta y llevar agua suficiente.
Los mareos, el dolor de cabeza, las náuseas, la debilidad o la confusión pueden ser señales de un problema relacionado con las altas temperaturas. Ante un empeoramiento o una situación de emergencia, debe llamarse al 112.