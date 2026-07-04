Publicado en el BOP: Santa Cruz busca grandes eventos culturales y ofrece ayudas de hasta 50.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones correspondientes a las convocatorias de Eventos de Gran Formato y Fomento de la Actividad Cultural de 2026, tras la publicación de ambas convocatorias en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Las solicitudes podrán presentarse entre el 6 y el 31 de julio, dentro de dos líneas de ayudas destinadas a seguir fortaleciendo la programación cultural del municipio y respaldar la actividad de entidades, asociaciones y promotores culturales.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, señaló que “la cultura constituye uno de los grandes motores de la ciudad y también una herramienta de cohesión social, dinamización económica y proyección exterior. Con estas convocatorias seguimos ofreciendo estabilidad al sector cultural y facilitamos que entidades, asociaciones y promotores puedan planificar sus proyectos con las garantías necesarias”.
Bermúdez añadió que “el compromiso del Ayuntamiento pasa por seguir generando oportunidades para que Santa Cruz mantenga una programación cultural diversa, de calidad y abierta a toda la ciudadanía, apoyando tanto las grandes citas que proyectan el nombre de la ciudad como las iniciativas que fortalecen el tejido cultural durante todo el año”.
Por su parte, el concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Cultura, Santiago Díaz Mejías, destacó que “estas convocatorias representan una herramienta fundamental para seguir impulsando la creación, la producción y la difusión cultural en Santa Cruz. Nuestro objetivo es ofrecer un marco de colaboración estable que permita a los distintos agentes culturales desarrollar sus proyectos con mayor capacidad de planificación”.
El edil recordó que “las ayudas contemplan dos líneas diferenciadas que responden a realidades complementarias: por un lado, el apoyo a eventos de gran formato con capacidad de atraer públicos y generar impacto para la ciudad y, por otro, el respaldo a la actividad cultural que desarrollan de forma continuada entidades y colectivos, enriqueciendo la oferta cultural del municipio”.
La convocatoria de Eventos de Gran Formato cuenta con una dotación inicial de 100.000 euros, ampliable hasta un máximo de 304.000 euros mediante una cuantía adicional de 204.000 euros, condicionada a la disponibilidad presupuestaria. Cada proyecto podrá recibir una ayuda de hasta 50.000 euros, sin que la financiación concedida pueda superar el coste total de la actividad subvencionada.
Por su parte, la convocatoria para el Fomento de la Actividad Cultural dispone de una dotación de 84.000 euros, distribuida en dos líneas: 63.000 euros para eventos, festivales, ciclos, exposiciones y programas culturales impulsados por promotores locales, y 21.000 euros destinados a centros permanentes que desarrollan una programación cultural abierta a la ciudadanía.
En esta segunda convocatoria, las ayudas podrán alcanzar un máximo de 12.000 euros por proyecto en la primera línea y de 8.000 euros en la segunda, con un límite del 75 % del coste del proyecto, sin que la financiación pública pueda superar, junto con otras ayudas, el coste total de la actividad.
El Ayuntamiento recuerda que toda la información relativa a ambas convocatorias, así como la documentación necesaria para la presentación de solicitudes, se encuentra disponible en la sede electrónica municipal y en los canales oficiales del Organismo Autónomo de Cultura. El plazo permanecerá abierto desde el 6 hasta el 31 de julio, ambos inclusive.