Guía de la Virgen del Carmen en Santa Cruz de Tenerife: recorrido de la procesión marítima y dónde verla

Santa Cruz de Tenerife celebrará este jueves, 16 de julio, la festividad de la Virgen del Carmen con el desarrollo de una serie de actos religiosos y tradicionales que tendrán como principal atractivo la procesión marítima de la patrona de los marineros que organiza la Autoridad Portuaria.
Los actos comenzarán con la celebración de la eucaristía en la iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción, a partir de las 18:00 horas, y contará con el acompañamiento de la Coral de Cámara del Círculo de Amistad XII de Enero.
Finalizada la misa, la imagen iniciará la procesión por las calles del centro de la ciudad. A su salida del templo, la Unión Artística El Cabo ofrecerá una interpretación musical en la puerta de la iglesia antes del inicio del recorrido.
La procesión mantendrá el itinerario habitual, discurriendo por la plaza de la Iglesia, Domínguez Alfonso, Padre Moore, Bravo Murillo, plaza del Cabildo y el cruce de la avenida Marítima hasta la pasarela de acceso al puerto, donde tendrá lugar el tradicional embarque de la imagen para iniciar la procesión marítima.
Durante la travesía por la bahía se realizará la tradicional ofrenda floral, con el lanzamiento al mar de una corona en memoria de las personas fallecidas en el ejercicio de las labores portuarias.
Una vez finalizado el recorrido marítimo y tras el desembarco de la imagen, la Unión Artística El Cabo y la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife interpretarán la “Salve Mariana”, uno de los momentos más emotivos y esperados de esta celebración. A continuación, la procesión continuará por la avenida Marítima, plaza del Cabildo, General Gutiérrez, Imeldo Serís, Candelaria, Santo Domingo y plaza de la Iglesia, hasta su regreso a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción.