Santa Cruz acogerá una feria pionera para prevenir el cáncer y apoyar a los afectados

La vivencia personal de la periodista Yaiza Díaz durante su proceso oncológico -le diagnosticaron en 2024 un cáncer de mama agresivo- ha llevado a esta comunicadora tinerfeña, uno de los rostros más populares de Televisión Canaria, a multiplicar su labor divulgativa y de apoyo a los pacientes afectados por tumores malignos a través de una acción, denominada Renacer Tenerife, sin precedentes en la Isla: la primera feria pionera para el acompañamiento y la prevención de la enfermedad oncológica.
La cita, que será gratuita, se celebrará en la Sala Multiusos del Recinto Ferial de Tenerife los días 25, 26 y 27 de septiembre (comenzará justo después del Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer) y ofrecerá herramientas prácticas de prevención, educación en salud, métodos de autocuidado y apoyo integral a pacientes, familias y ciudadanía en general.
Su impulsora explicó ayer durante la presentación que este proyecto “nace para restar incertidumbre, educar en salud y participar en el acompañamiento una vez que estamos fuera del hospital” y aclaró que la medicina convencional será siempre el eje fundamental. “El paciente puede y debe aprender a cuidarse de la mano de profesionales que vienen a complementar de forma rigurosa el cuidado médico que ya reciben”, subrayó la directora de Renacer Tenerife y fundadora de Fórmula Triple Rosa.
La innovadora feria de oncología integrativa ofrecerá al visitante un circuito con más de 40 stands en los que hallará soluciones, servicios y productos dirigidos al paciente oncológico y su entorno. Este área expositiva incluirá servicios de estética oncológica, ortopedia técnica, pelucas y pañuelos, recuperación capilar, dermocosmética adaptada, nutrición especializada, reconstrucción, fisioterapia y ejercicio adaptado, así como asesoramiento en salud emocional y bienestar.
Pero esta primera feria Renacer Tenerife presenta muchos más alicientes para el visitante, como el “Escenario de la Esperanza” en el que médicos y oncólogos de reconocido prestigio impartirán ponencias dirigidas a resolver dudas directas de los pacientes. También dispondrá del “Espacio de Salud Integral”, un área dedicada a la nutrición y a ofrecer herramientas clave para prevenir y sobrellevar mejor el proceso, donde empresas especializadas ofrecerán charlas divulgativas sobre servicios y recursos.
Otro ámbito a disposición del visitante será el “Tatami del Bienestar”, una iniciativa respaldada por la Red Internacional de Yoga en el que un grupo de profesionales guiará una serie de actividades para fortalecer el cuerpo y la mente, tales como yoga, meditación, ejercicio adaptado o incluso sesiones de relajación con cuencos tibetanos.
El recinto también contará con una “Plataforma de Comunicación y Podcast”, un plató abierto que servirá de altavoz para divulgar contenidos sobre salud y dar espacio a creadores de contenido y canales especializados en redes sociales. Y por último, se habilitará un “Muro de la Esperanza”, ámbito que pretende ser muy participativo y “lleno de positivismo”, subraya la organizadora, que se irá pintando a lo largo de las tres jornadas de una feria que también albergará una campaña in situ de donación de sangre y una acción para generar conciencia sobre la protección solar y la prevención del cáncer de piel.
En la materialización del proyecto, que nace con vocación de continuidad, también ha sido clave la implicación de Jonathan Díaz, de Pyranthus Projects, en el desarrollo del proyecto y su producción: “El reto ha sido transformar una vivencia profundamente humana en una feria rigurosa, ordenada y útil para el visitante, capaz de reunir en un mismo espacio a hospitales, instituciones, asociaciones, profesionales y ciudadanía”.
MÁS DIAGNÓSTICOS
Yaiza Díaz destaca que la iniciativa responde a una realidad sanitaria, emocional y social de creciente magnitud: el aumento de los diagnósticos de cáncer y la necesidad de acompañamiento integral durante el proceso oncológico. Se calcula que este año se diagnosticarán en España 300.000 casos de esta enfermedad, mientras que en Canarias se verán afectadas 12.000 personas. “Ante este panorama, la feria surge como una necesidad colectiva para dar una respuesta completa y cercana al impacto del diagnóstico”, indica la directora de Renacer Tenerife.
A la presentación asistió la consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, que calificó como “fundamental” acercar los recursos disponibles de una manera “comprensible, inclusiva y accesible”, y el consejero y vicepresidente del Recinto Ferial, Manuel Fernández, quien destacó la respuesta obtenida por las asociaciones, centros sanitarios, profesionales y empresas.