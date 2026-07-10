TEA proyecta la película ‘La ironía del amor’, un viaje musical y de autoafirmación

La ironía del amor es la propuesta cinematográfica de TEA Tenerife Espacio de las Artes para esta semana. Dirigida y escrita por Chandler Levack, la película está inspirada en parte en la propia experiencia de la directora como crítica musical cuando era joven.
El film, que se proyecta desde hoy y hasta el domingo (19.00 horas), tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto, donde fue presentada como una versión fresca y personal del género coming-of-age, llena de humor y música, pero también de reflexiones sobre la inseguridad, la creatividad y la autoafirmación en un mundo cultural dominado por voces masculinas.
El reparto cuenta con la interpretación destacada de Barbie Ferreira en el centro de la historia, así como de Devon Bostick, Jay Baruchel, Juliette Gariépy y Stanley Simons. La película destaca por su capacidad para capturar las complejidades de la vida en la veintena.