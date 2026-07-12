La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes un predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del Archipiélago. La estabilidad marcará el tiempo en Canarias durante una jornada donde las temperaturas apenas registrarán variaciones significativas, salvo ligeros descensos térmicos en las zonas de interior.
Según detalla el boletín oficial del organismo público, las variaciones más notables del día se concentrarán en el estado del mar y en la aparición de intervalos nubosos residuales a primeras y últimas horas en el norte de las islas de mayor relieve.
Este pronóstico confirma la continuidad de la estabilidad general en las Islas, un factor clave para la planificación de actividades al aire libre tanto para residentes como para el sector turístico. No obstante, las autoridades marítimas aconsejan precaución debido al incremento de la fuerza del viento en los canales interinsulares y a la presencia de mar de fondo en el litoral.
Cómo afectará el estado del mar al litoral de las Islas
En las aguas del Archipiélago, el viento soplará predominantemente de componente norte o nordeste con una intensidad inicial de fuerza tres o cuatro. Sin embargo, la predicción oficial advierte de que la intensidad aumentará de manera temporal hasta alcanzar la fuerza cinco en los canales abiertos entre las islas montañosas.
La situación en las costas estará dominada por marejadilla o marejada. Además, se mantendrá un mar de fondo de componente noroeste que generará olas estables de uno a dos metros de altura, condicionando el tiempo en Canarias en lo relativo a las actividades náuticas y costeras durante el inicio de la semana.
El pronóstico detallado por islas: temperaturas y nubosidad
La evolución de los termómetros y el estado de los cielos dejarán diferencias puntuales entre las vertientes orientales y occidentales, configurando de forma heterogénea el tiempo en Canarias:
- Tenerife y Gran Canaria: En la Isla de Tenerife se esperan cielos despejados con intervalos en el norte de madrugada y nubosidad evolutiva en el interior por la tarde. Los termómetros en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 19 grados de mínima y 27 de máxima. En Gran Canaria, las nubes se concentrarán en el norte y en el suroeste durante la madrugada, dejando paso a cielos despejados el resto del día. Las Palmas de Gran Canaria registrará valores entre los 22 y 26 grados.
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos poco nubosos con nubes dispersas a primeras y últimas horas del día. En Arrecife y Puerto del Rosario las máximas rozarán los 27 grados, con vientos del norte que arreciarán de forma moderada por la tarde.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: La Palma presentará intervalos nubosos más compactos durante la mañana, una situación que define el tiempo en Canarias occidental donde no se descartan precipitaciones aisladas antes del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados en Santa Cruz de La Palma. En La Gomera y El Hierro, la nubosidad tenderá a remitir a partir de la tarde, registrándose en Valverde la mínima más baja de la jornada con 15 grados de temperatura.