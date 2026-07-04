Un popular creador de contenido no da crédito al precio de Jameos del Agua: “17 euros lo veo excesivo”

Un vídeo publicado en TikTok por el usuario Raúl Zumba (@raul_zumba) ha abierto el debate sobre el precio de entrada a los Jameos del Agua, en Lanzarote. El creador de contenido cuestiona si pagar 17 euros por visitar este espacio turístico “merece la pena”, aunque reconoce que el lugar es “precioso”.
La publicación, compartida este viernes en su perfil, recoge su experiencia tras visitar uno de los enclaves más conocidos de la Isla. En el vídeo, el usuario ironiza con que le han cobrado “17 euros para ver cangrejos ciegos microscópicos”, en referencia al cangrejito ciego que habita en el lago natural subterráneo de los Jameos del Agua.
“Me han cobrado 17 euros para ver cangrejos ciegos microscópicos. Aquí podéis verme en los Jameos del Agua, en Lanzarote, meditando sobre mi existencia y sobre si pagar 17 euros para entrar a ver cangrejos microscópicos ciegos merece la pena”, afirma en la grabación.
El comentario ha generado conversación porque los Jameos del Agua son uno de los Centros de Arte, Cultura y Turismo más visitados de Lanzarote. El espacio combina un tubo volcánico, un lago interior, zonas ajardinadas, auditorio, restauración y la intervención artística vinculada a César Manrique.
“El sitio es precioso, pero 17 euros lo veo excesivo”
El propio usuario matiza durante el vídeo que su crítica no va dirigida a la belleza del enclave. “Eso sí, tengo que decir que el sitio es muy bonito; que el sitio es precioso. Una cosa no quita a la otra”, señala.
Su queja se centra en el precio de la entrada general. Según la tarifa oficial de venta online de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, la entrada de adulto a Jameos del Agua cuesta actualmente 17 euros. La entrada combinada de adulto para Jameos del Agua y Casa de los Volcanes asciende a 22,40 euros.
Raúl sostiene que comprende que este tipo de espacios deben conservarse y mantenerse, pero considera que la tarifa podría ser menor. “Sé que me vais a venir con que las cosas hay que mantenerlas, hay que pagarlas, hay que cuidarlas, etc. Yo eso lo entiendo”, explica.
A continuación, añade: “A lo mejor me podrías cobrar un poco menos, no sé, 12, 10, 9 euros y poner menos cafeterías, que yo vengo a ver los cangrejos microscópicos ciegos, no vengo a tomar café”.
Qué se visita en los Jameos del Agua
La visita a los Jameos del Agua comienza en el Jameo Chico, con el descenso por una escalera volcánica hacia el túnel subterráneo. Desde ahí, el recorrido conduce al lago natural interior, uno de los puntos más reconocibles del complejo.
En ese lago vive el cangrejito ciego de los Jameos del Agua, una especie endémica de Lanzarote vinculada a este ecosistema singular. Turismo Lanzarote identifica al cangrejo ciego albino como Munidopsis polymorpha y lo sitúa como una de las singularidades del lago interior del espacio.
Según la información turística facilitada para la visita, este crustáceo puede medir entre dos y tres centímetros, presenta color albino y es una especie única en el mundo. Por su fragilidad, forma parte de los elementos más protegidos del enclave.
El recorrido continúa hacia el Jameo Grande, donde se encuentra una de las imágenes más reconocibles del centro: la piscina blanca rodeada de piedra volcánica y vegetación. El complejo incluye también un auditorio situado dentro del tubo volcánico y una programación cultural a lo largo del año.
La Casa de los Volcanes no está incluida en la entrada general
Uno de los puntos que conviene aclarar es que la Casa de los Volcanes no está incluida en la entrada general de Jameos del Agua. Los Centros de Arte, Cultura y Turismo explican en sus preguntas frecuentes que para visitarla hay que adquirir una entrada adicional o seleccionar la opción combinada al comprar online.
Este espacio museístico está dedicado a la geología de Lanzarote, al tubo volcánico de La Corona, al Geoparque Lanzarote-Archipiélago Chinijo y a contenidos relacionados con los volcanes y los paisajes volcánicos. La web oficial de los CACT lo presenta como un museo ubicado en Jameos del Agua que combina ciencia, cultura y tecnología.
La entrada combinada para adulto cuesta 22,40 euros; para menores de siete a 12 años, 11,20 euros. En el caso de residentes canarios, el precio de adulto para Jameos del Agua es de 13,60 euros, mientras que la entrada combinada asciende a 17,90 euros. Los residentes en Lanzarote tienen una tarifa específica de dos euros para Jameos del Agua y de tres euros con Casa de los Volcanes.
Las tarifas actuales de Jameos del Agua
La tabla de precios facilitada por la venta oficial recoge diferentes categorías. La entrada general de adulto cuesta 17 euros, mientras que la infantil, de siete a 12 años, cuesta 8,50 euros. Los menores de cero a seis años entran gratis.
Para residentes canarios, el precio de adulto es de 13,60 euros y el infantil, de 6,80 euros. También existen tarifas para personas con discapacidad: 11,90 euros para adultos y 5,95 euros para niños de siete a 12 años. En el caso de residentes canarios con discapacidad, la tarifa de adulto es de 9,52 euros y la infantil, de 4,76 euros.
La crítica del tiktoker se produce, por tanto, sobre la tarifa general de adulto, no sobre las entradas bonificadas para residentes o colectivos con descuento.
Un debate entre precio, conservación y experiencia turística
El vídeo de Raúl Zumba conecta con un debate habitual en los grandes atractivos turísticos: cuánto debe pagar el visitante por acceder a espacios naturales o culturales que requieren mantenimiento, conservación y gestión.
En este caso, el creador de contenido insiste en que el problema no es el lugar, sino la percepción del precio frente a la experiencia. “Tomar café ahí también tiene su encanto, no digo que no, pero 400 cafeterías y una tienda de souvenirs, porque hay que sacar más dinero aparte de la entrada, pues yo qué sé. Lo he visto excesivo, se han pasado un pelín”, concluye.
Los Jameos del Agua siguen siendo uno de los espacios más reconocidos de Lanzarote y una de las grandes obras de integración entre naturaleza, arte y turismo en Canarias. La polémica, sin embargo, vuelve a situar en primer plano una pregunta que muchos visitantes se hacen antes de comprar una entrada: cuánto cuesta una experiencia turística y qué espera recibir el usuario a cambio.
@raul_zumba Merece la pena el precio de los Jameos del Agua de Lanzarote? 🇮🇨 #raulzumba #lanzarote #jameosdelagua #viajarbarato ♬ Thrilling Trailer Drums (Ambient) – Ausku Studio