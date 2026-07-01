Vito Quiles, agitador de ultraderecha, en busca y captura por saltarse varias citaciones judiciales

Un juzgado ha emitido una orden de busca y captura contra Vito Quiles después de que no compareciera a distintas citaciones judiciales acumuladas durante los últimos meses. El comunicador mantiene abiertos varios procedimientos relacionados con presuntos delitos de desobediencia, grabaciones sin autorización y actuaciones en dependencias parlamentarias.
La orden no ha podido ejecutarse por el momento, ya que la Policía Nacional no ha logrado localizarlo. Los agentes acudieron este miércoles a su lugar de trabajo para proceder a su detención, aunque Quiles no se encontraba allí.
El propio periodista ha reaccionado a través de su perfil en X, donde ha atribuido la actuación policial a una supuesta campaña judicial promovida, según sus palabras, “desde el entorno de Pedro Sánchez”.
“Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, señaló en su publicación.
Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez.— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026
El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción.
Ni un paso atrás.
La Policía Nacional se desplazó a la sede de EDA TV, medio en el que trabaja Quiles, con la orden judicial para arrestarlo. Sin embargo, no pudo practicar la detención al no hallarlo en las instalaciones.
Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, ha calificado la medida de “desproporcionada” y ha explicado que ya ha iniciado las actuaciones necesarias para conocer el origen de la orden, así como el juzgado que la ha dictado. La intención de la defensa, según ha trasladado, es comparecer este jueves ante el órgano judicial correspondiente para aclarar la situación.
En estos momentos, Quiles tiene cinco procedimientos judiciales abiertos, aunque se desconoce de cuál de ellos procede la orden de busca y captura.
Desde el despacho Ospina Abogados, que representa al comunicador, aseguran que no han recibido todavía comunicación oficial de la orden de detención. No obstante, afirman tener constancia de que la Policía acudió a su centro de trabajo para localizarlo.
Las mismas fuentes sostienen que Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto presentarse este jueves ante la Justicia para resolver este asunto.
Las causas abiertas de Vito Quiles
Entre los procedimientos que afectan a Quiles figura una causa penal por su presencia en el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a quien acusó de no asumir responsabilidades tras el apagón registrado en abril de 2025.
También se ha visto envuelto en otros asuntos judiciales de notable repercusión. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla presentaron denuncias contra él por acoso y por una presunta agresión, respectivamente. Ambas causas, no obstante, fueron archivadas de forma provisional.
Además, el pasado 26 de mayo, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó retirarle durante tres meses la acreditación de prensa. La sanción se produjo después de que Quiles grabara en zonas no autorizadas de la Cámara Baja al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y difundiera posteriormente esas imágenes en redes sociales.
La Mesa del Congreso adoptó la decisión conforme al informe del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria y al Reglamento de la Cámara. El órgano consideró que la actuación del comunicador constituía una infracción grave y causaba un perjuicio relevante a la institución.