La pensión con 15 años cotizados: cuánto se cobra y a qué edad puedes jubilarte

Tener 15 años cotizados en España permite acceder, en determinadas condiciones, a una pensión contributiva de jubilación. Sin embargo, alcanzar ese mínimo no significa poder retirarse en cualquier momento ni cobrar una cantidad fija. La edad de jubilación y la cuantía dependen de varios factores.
Cabe recordar que el número de pensiones contributivas en Canarias se situó en 383.630 en el mes de agosto, un 2,64% más que en el mismo periodo del año pasado
El requisito básico es acreditar al menos 15 años de cotización, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar la pensión. Además, hay que alcanzar la edad ordinaria que corresponda.
¿A qué edad puedo jubilarme con 15 años cotizados?
En 2026, la edad ordinaria de jubilación es de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. Para quienes no alcancen ese periodo, la edad se sitúa en 66 años y 10 meses.
Por tanto, una persona que solo haya cotizado 15 años no podrá jubilarse a los 65 años por la vía ordinaria en 2026. Tendrá que esperar hasta los 66 años y 10 meses.
A partir de 2027, el calendario cambia. Será posible jubilarse a los 65 años con al menos 38 años y seis meses cotizados, mientras que quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 67 años. Con una carrera laboral de solo 15 años, esa será la edad ordinaria de referencia.
¿Cuánto se cobra con 15 años cotizados?
Aquí no existe una cantidad única. La Seguridad Social calcula primero la base reguladora a partir de las bases de cotización que correspondan y, después, aplica el porcentaje asociado a los años cotizados.
Con 15 años cotizados, el porcentaje inicial es del 50% de la base reguladora. Es decir, no equivale al 50% del último salario ni a la mitad de una cantidad fija.
Por ejemplo, si después de aplicar las reglas de cálculo correspondientes la base reguladora de una persona fuese de 1.200 euros mensuales, el 50% daría como resultado una pensión inicial de 600 euros brutos al mes, antes de aplicar las reglas que puedan corresponder en materia de mínimos, complementos o retenciones.
Si la base reguladora fuera de 1.500 euros, el 50% serían 750 euros. Con una base de 2.000 euros, serían 1.000 euros.
Estos ejemplos sirven para entender el cálculo, pero no permiten determinar la pensión real de una persona sin conocer su historial de cotización.
El cálculo de la pensión cambia en 2026
Este punto es especialmente importante para quienes se jubilen este año.
Desde 2026 se aplica de forma transitoria una nueva fórmula para calcular la base reguladora. La normativa establece que se tomen las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los 304 meses anteriores y se dividan entre 352,33. Esta fórmula convive durante el periodo transitorio con el sistema anterior y la Seguridad Social aplica el cálculo que resulte más favorable.
Por eso, no basta con conocer cuánto cobraba una persona en sus últimos años de trabajo. El cálculo tiene en cuenta un periodo mucho más amplio de su historial de cotización.
Además, las personas con pocos años cotizados pueden encontrarse con meses sin cotización dentro del periodo utilizado para calcular la base reguladora.
¿Qué ocurre si hay años sin cotizar?
En determinados casos, los periodos sin obligación de cotizar pueden integrarse con bases mínimas a efectos del cálculo. Para los trabajadores por cuenta ajena, las reglas se han ampliado desde 2026.
La Seguridad Social establece que las primeras 48 mensualidades sin obligación de cotizar se integren con la base mínima correspondiente. Para determinados meses posteriores también existen porcentajes específicos de integración, que alcanzan el 100% de la base mínima entre determinados periodos y el 80% en otros.
Esta regla no se aplica de la misma manera en todos los regímenes, por lo que la situación de un trabajador por cuenta ajena no puede trasladarse automáticamente a un autónomo.
¿Y si la pensión resulta demasiado baja?
Una pensión contributiva calculada con solo 15 años cotizados puede quedar por debajo de las cuantías mínimas establecidas para ese año. En determinados casos puede solicitarse un complemento a mínimos, pero no se concede automáticamente.
Entre otros requisitos, se tienen en cuenta los ingresos del pensionista y su situación familiar. Para 2026, el límite general de ingresos para acceder al complemento es de 9.442 euros anuales en los supuestos sin cónyuge a cargo y de 11.013 euros cuando existe cónyuge a cargo.
Las cuantías mínimas también varían según la situación familiar. En 2026, para una pensión de jubilación de una persona con 65 años o más, la cuantía mínima anual es de 17.592,40 euros con cónyuge a cargo, 13.106,80 euros sin cónyuge y 12.441,80 euros con cónyuge no a cargo.
Esto no significa que cualquier persona con 15 años cotizados vaya a cobrar automáticamente esas cantidades. El complemento depende del cumplimiento de los requisitos establecidos.
¿Puedo jubilarme antes con solo 15 años cotizados?
Como regla general, no. Las modalidades de jubilación anticipada exigen periodos de cotización superiores al mínimo necesario para acceder a la pensión ordinaria.
Por tanto, quien únicamente acredite 15 años de cotización debe tener como referencia la edad ordinaria de jubilación que corresponda en función del año en que solicite la pensión.
La clave está en la base reguladora
Tener 15 años cotizados abre el acceso a la pensión contributiva si se cumplen el resto de requisitos, pero esos 15 años representan el porcentaje mínimo del 50% sobre la base reguladora.
Por eso, dos personas con exactamente 15 años cotizados pueden recibir pensiones diferentes. Sus bases de cotización, los periodos sin cotizar, el régimen al que hayan pertenecido y la situación económica y familiar pueden modificar el resultado final.
Además, cotizar por la base máxima no significa cobrar automáticamente la pensión máxima. En 2026, la base máxima de cotización del Régimen General es de 5.101,20 euros mensuales, mientras que el límite máximo de las pensiones públicas se sitúa en 3.359,60 euros mensuales, en 14 pagas cuando corresponden. Son conceptos distintos y el cálculo de la prestación depende de todo el historial laboral.