18 años de la tragedia de Spanair: Canarias recordará este jueves a las víctimas

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair (AVJK5022) recordará este jueves en Las Palmas de Gran Canaria a los 154 fallecidos y los 18 heridos del accidente que tuvo lugar en el Aeropuerto de Barajas el 20 de agosto del año 2008.
En este sentido, con motivo del 18 aniversario de la tragedia, a las 10.00 horas tendrá lugar una ofrenda floral en el monumento ‘Luces en el vacío’, ubicado en la playa de Las Canteras.
Posteriormente, a las 11.00 horas, habrá otro acto, de nuevo una ofrenda floral, en la Plaza de la Memoria 20.08.2008 de la capital grancanaria
Ya fuera de Las Palmas de Gran Canaria, en el municipio de Telde habrá una tercera ofrenda floral en el monolito ‘Plaza del Cristo’ de la Playa de Ojos de Garza; y una cuarta en el Jardín de Los Ausentes del Barranco de las Mimosas, en el municipio de Ingenio.