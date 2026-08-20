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Accidente múltiple en la TF-5: dos jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad

Un hombre de 23 años sufrió diversos traumatismos de carácter grave y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Sala operativa del CECOES. 112 Canarias
Sala operativa del CECOES. | 112 Canarias
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Un accidente entre varios vehículos y una motocicleta en la TF-5, a su paso por La Laguna, dejó este martes por la noche dos hombres heridos, uno de ellos de carácter grave, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El siniestro se produjo a las 21.25 horas del 19 de agosto. Tras recibir una alerta por la colisión, el 112 movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y el Servicio de Conservación de Carreteras.

El afectado de mayor gravedad es un hombre de 23 años, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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Otro joven trasladado al hospital

En el accidente también resultó herido un hombre de 24 años, que presentaba lesiones calificadas inicialmente como leves por los servicios sanitarios.

El joven también fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El SUC movilizó dos ambulancias hasta el lugar después de valorar la información facilitada por las personas que alertaron del accidente.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil acudieron a la TF-5 y se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado.

El Servicio de Conservación de Carreteras también fue activado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.

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