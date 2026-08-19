Graban la insólita huida de un hombre por la ventana de una ambulancia del SUC en La Laguna

Un vídeo que circula en las últimas horas por redes sociales ha causado sorpresa al mostrar una insólita escena en plena Avenida Trinidad, en La Laguna. En las imágenes se observa cómo un hombre que se encontraba en el interior de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) termina saliendo del vehículo por una de sus ventanas mientras el personal sanitario trata de evitar que se marche de esa manera.
Según se aprecia en el vídeo, la ambulancia permanece detenida mientras uno de los profesionales intentan dialogar con el hombre, que aparentemente iba a ser trasladado para recibir asistencia sanitaria.
Durante la escena, el personal trata de tranquilizarlo y explicarle que nadie lo está reteniendo, ante el evidente estado de nerviosismo que presenta.
Sale por la ventana de la ambulancia
Pese a los intentos por convencerlo para que permanezca dentro del vehículo y abandone la ambulancia de forma segura, el hombre acaba optando por una salida inesperada: se introduce por la ventana y consigue escapar al exterior.
Las imágenes muestran los esfuerzos del personal por controlar la situación sin agravar el estado de alteración del afectado. De acuerdo con la información conocida sobre lo sucedido, el hombre habría entrado en pánico durante el traslado y decidió abandonar la ambulancia.
El episodio ha llamado especialmente la atención por producirse en Avenida Trinidad, una de las zonas más transitadas de La Laguna, y por la inusual forma en la que el hombre consiguió salir del vehículo sanitario.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que motivaron inicialmente su asistencia sanitaria ni sobre lo ocurrido después de que abandonara la ambulancia.