Aparcado, con parasol y sin rastro del conductor: un coche desata el ‘caos’ en la entrada de un túnel de Santa Cruz

Un coche detenido en plena entrada de acceso al túnel desde la avenida La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, ha desatado un completo caos durante el mediodía de este lunes.
El vehículo quedó inmovilizado en uno de los puntos clave para la circulación de la capital tinerfeña, en el acceso hacia la zona del túnel Ingeniero Amigo de Lara, conocido habitualmente como túnel de Tres de Mayo, que canaliza parte del tráfico hacia las principales vías de salida de la ciudad, incluida la conexión con la TF-5.
La situación llamó especialmente la atención porque el coche se encontraba aparentemente “abandonado”, estacionado y con un parasol colocado, pese a estar situado en plena zona de acceso al túnel.
La presencia del vehículo en este punto generó problemas de circulación y retenciones entre los conductores que trataban de acceder al túnel desde la avenida La Salle.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que intervinieron ante las dificultades que estaba causando el vehículo en el tráfico.
Por el momento, no ha trascendido el motivo por el que el coche quedó en ese lugar ni las circunstancias en las que su conductor lo dejó estacionado.