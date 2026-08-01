Adepac seguirá a la espera de una solución estable para sus perros

Aproximadamente un centenar de personas se concentraron ayer ante las puertas del Cabildo de Tenerife, donde desde las nueve de la mañana se celebró la última sesión plenaria antes de las vacaciones, para reclamar una solución ante la situación precaria que atraviesa el refugio de perros gestionado por Adepac en el municipio de El Sauzal.
La comparecencia de la presidenta insular, Rosa Dávila, pedida por el Grupo Socialista para explicar por qué no se ha abonado la subvención nominativa concedida a la protectora y para detallar el modelo de gestión que propone el Cabildo para el albergue, fue uno de los puntos centrales del pleno.
Ante la mirada atenta de la presidenta de Adepac, Yahaira Thovar, la presidenta desgranó algunas de las actuaciones en materia de bienestar animal iniciadas por la Corporación y aludió a que la protectora no había justificado debidamente el gasto de la subvención nominativa recibida en 2025, razón por la que, según dijo, no se ha podido abonar la de este año.
El portavoz socialista, Aarón Afonso, corrigió a Dávila asegurando que Adepac justificó la subvención en marzo, y que no fue hasta finales de mayo cuando se le requirió una subsanación, que la entidad efectuó a principios de junio. “La tienen mal informada”, le dijo a la presidenta. Afonso acusó a CC y PP de “guardar en un cajón” el expediente, lo que ocasionó un perjuicio importante a la asociación, que lleva meses denunciando su situación desesperada por la falta de fondos para atender a los más de 300 perros a los que acoge.
Ante la insistencia del consejero de Sector Primario, Valentín González, de que todas las asociaciones que cuidan de los animales deben recibir el mismo trato y optar en igualdad de condiciones a las ayudas del Cabildo, Aarón Afonso recordó al pleno que Adepac es una asociación con la que se mantiene un convenio específico, que establece una serie de compromisos para ambas partes y que, por tanto, no puede recibir la misma consideración que otras protectoras, con las que, dijo, también se debe colaborar. Por ello, se preguntó por qué en una institución que este año concede 187 subvenciones nominativas por más de 31 millones euros, precisamente la subvención de 240.000 euros para Adepac es un problema.
Rosa Dávila aseguró que el compromiso es articular un nuevo convenio que dé estabilidad y seguridad jurídica al Cabildo y a Adepac, sin concretar los términos. En este punto, Aarón Afonso conminó a la presidenta a sentarse con la asociación para buscar una vía que permita garantizar la continuidad del trabajo que realiza desde hace 30 años y el bienestar de los animales. “Empiece por recibirles, que llevan semanas pidiéndole una reunión”, concluyó.
Proyecto de Interés Insular
Por otra parte, el Pleno aprobó el proyecto de interés insular para la ordenación y urbanización de la parcela DisaGranadilla (PII-Disa). Es el primero que se aprueba en Canarias que reúne en un solo expediente la ordenación, la gestión urbanística y el proyecto de ejecución de la urbanización, una fórmula tres en uno que lo convierte en inmediatamente ejecutivo una vez publicado. La actuación cuenta con un presupuesto de tres millones de euros y afecta a una parcela de 275.014 metros cuadrados clasificada como suelo urbano no consolidado. Su objetivo es poner a disposición terreno estratégico para implantar infraestructuras energéticas que hagan posible la transición hacia un modelo más sostenible.