ADEPAC convoca una concentración ante el Cabildo de Tenerife por la situación de su refugio: esto es lo que pide

La Asociación de Defensa y Protección de Animales de Canarias (ADEPAC) ha convocado una concentración pacífica este viernes, 31 de julio, a las 09.00 horas frente a la sede del Cabildo de Tenerife. La protectora reclama la actualización del convenio que mantiene con la institución insular para garantizar la atención de más de 300 animales.
La movilización coincidirá con la celebración del Pleno del Cabildo. Según ha informado la asociación, el PSOE de Tenerife ha solicitado la comparecencia urgente de la presidenta de la Corporación insular para que explique la situación que atraviesa la entidad.
ADEPAC ha llamado a participar en la protesta a socios, voluntarios, medios de comunicación y personas sensibilizadas con el bienestar animal.
ADEPAC pide actualizar el convenio con el Cabildo
La principal reclamación de la protectora es la regularización del convenio de colaboración mediante una adenda que adapte las condiciones económicas a los costes actuales del servicio.
La asociación sostiene que esta modificación resulta necesaria para proporcionar estabilidad al refugio y garantizar el cuidado de los más de 300 animales que permanecen en sus instalaciones.
ADEPAC no detalla en su comunicado el importe actual del acuerdo, la financiación adicional que solicita ni la diferencia existente entre la aportación pública y el coste real del mantenimiento del albergue.
La protectora ha iniciado un procedimiento administrativo
La entidad también ha comunicado que su abogado, Felipe Campos Miranda, ha registrado el inicio de un procedimiento administrativo relacionado con el convenio.
Según ADEPAC, esta vía legal no cancela ni sustituye la petición de una reunión presencial realizada previamente a los responsables del Cabildo de Tenerife.
La protectora considera que las cuestiones jurídicas planteadas en el escrito refuerzan la necesidad de celebrar ese encuentro. Su objetivo, añade, es abordar directamente información técnica y operativa relacionada con la continuidad del refugio.
La asociación alude en su comunicado a la existencia de “graves irregularidades jurídicas”, aunque no concreta cuáles son ni aporta el contenido del documento administrativo registrado.
Concentración este viernes en Santa Cruz de Tenerife
La concentración ha sido convocada para las 09.00 horas del viernes 31 de julio frente a la sede del Cabildo de Tenerife, situada en Santa Cruz.
ADEPAC pretende que la movilización coincida con el Pleno insular para trasladar sus reivindicaciones a la Corporación y reclamar una solución que asegure la continuidad del albergue.
La versión difundida hasta ahora corresponde a la protectora. En el material facilitado no consta la respuesta del Cabildo de Tenerife sobre el convenio, las reclamaciones jurídicas o la solicitud de reunión.