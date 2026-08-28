El tiempo en Canarias en el último fin de semana de agosto: vuelve el calor sofocante

Canarias afrontará este sábado, 29 de agosto, una jornada marcada por el viento fuerte en varias zonas y temperaturas de hasta 30 grados, según la previsión del tiempo en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los cielos estarán nubosos en el nordeste de las Islas, mientras que en el resto de la vertiente norte habrá intervalos nubosos que tenderán a despejarse durante las horas centrales. En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos durante la madrugada y por la tarde.
Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios. Las máximas tampoco variarán en las zonas costeras, mientras que subirán ligeramente en medianías y podrán registrar ascensos moderados en zonas de cumbre.
Los termómetros alcanzarán los 30 grados en Tenerife, mientras que las mínimas descenderán hasta los 18 grados en El Hierro.
¿Dónde soplará con más fuerza el viento?
El viento será moderado del nordeste y soplará con mayor intensidad en las vertientes sudeste y en el extremo noroeste.
En la costa oeste predominarán las brisas, mientras que en las cumbres centrales el viento será moderado del suroeste.
El Tiempo en Canarias: Tenerife y el resto de las Islas occidentales
En las Islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la nubosidad será más abundante en el nordeste. El resto de la vertiente norte tendrá intervalos nubosos durante las primeras horas, con tendencia a abrirse durante el día.
Las máximas podrán subir ligeramente en medianías y de forma moderada en zonas de cumbre. En las costas, sin embargo, no se esperan cambios significativos.
El viento del nordeste será moderado, con mayor intensidad en las vertientes sudeste y extremo noroeste.
Así será el tiempo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En el norte de Gran Canaria predominarán los cielos nubosos a primeras y últimas horas, con intervalos nubosos durante el resto de la jornada.
En las demás zonas de la Isla se esperan cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos durante la mañana.
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales en las zonas costeras.
Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios y las máximas permanecerán estables en las costas, mientras que podrán subir ligeramente en medianías y de forma moderada en las cumbres.
En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión sitúa la mínima en 24 grados y la máxima en 27.
El viento será moderado del nordeste y fuerte en las vertientes sudeste y oeste. En estas zonas serán probables rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la tarde. En la costa suroeste predominarán las brisas.
La jornada dejará así un panorama diferente según la zona: más nubosidad en el norte, ambiente más despejado en buena parte del resto del Archipiélago y viento especialmente intenso en determinadas vertientes.