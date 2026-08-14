Alertan de falsificaciones de la famosa crema antiarrugas que usa Isabel Preysler

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Vectem SA, de la comercialización y venta en el mercado de unidades falsificadas de la crema antiarrugas Xhekpon – cuidado facial, cuello y escote.
La comercialización de estas unidades se ha detectado en un establecimiento comercial de Zaragoza y en determinadas plataformas de comercio electrónico. El fabricante del producto ha confirmado que se trata de falsificaciones, por lo que no puede garantizarse su seguridad.
Vectem SA ha confirmado que las unidades falsificadas pertenecen a los lotes N017B (fecha de caducidad de septiembre de 2028) y N018B (fecha de caducidad de marzo de 2028), si bien no puede descartarse la existencia de otros lotes afectados.
Las unidades falsificadas presentan varias diferencias respecto al producto original que pueden facilitar su identificación. En general, el envase de los productos falsificados presenta una tonalidad más rojiza que el de los originales. Además, algunas unidades incorporan pegatinas grises que cubren información obligatoria como la lista de ingredientes o los datos de la persona responsable del producto.
Otra diferencia significativa se encuentra en el tubo del producto. En las unidades falsificadas, el cuello del tubo es de color blanco, mientras que en el producto original es de color plateado y presenta tres marcas en relieve alrededor del cierre.
Asimismo, Vectem SA ha modificado el diseño del envase y el etiquetado del producto. No obstante, todavía pueden encontrarse a la venta unidades originales con el diseño anterior, procedentes de las existencias de algunos establecimientos. Por este motivo, en el mercado coexisten envases con el diseño anterior y con el nuevo.
El nuevo diseño presenta un envase de color blanco con una caja exterior a juego, incorpora el nombre del producto en disposición vertical y mantiene la identificación de la marca y del fabricante en el etiquetado.
Se recomienda no utilizar la crema antiarrugas Xhekpon si la unidad de la que se dispone coincide con alguno de los lotes y fechas de caducidad falsificadas. Si algún usuario sospecha que su crema podría ser falsificada, pueden dirigirse a Vectem SA a través de su página web.