Alfonso Cabello, presidente de Proexca: “Me ilusiona ver cómo aparecen empresas en sectores que apenas existían en Canarias”

Vuelta a la faena con una nueva hoja de ruta. Tras el periodo vacacional, el Gobierno de Canarias, a través de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), trabaja en la actualización de su Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía. Al frente de este desafío se encuentra el viceconsejero de la Presidencia y presidente de la empresa pública, Alfonso Cabello, que encara el reto de ampliar la mirada de las firmas canarias más allá de las Islas, abrir nuevos mercados y atraer inversión que genere actividad y empleo. Con él repasamos los avances logrados y los objetivos que marcarán esta nueva etapa.
-Haciendo balance, ¿qué datos destacaría para demostrar que la estrategia de Proexca está funcionando?
“Hemos ido consiguiendo indicadores positivos. Por ejemplo, el año pasado las empresas canarias que venden fuera generaron casi 32 millones de euros, mientras que la inversión de empresas extranjeras en Canarias alcanzó unos 260 millones. Son buenos datos, aunque a mí quizás lo que más me ilusiona es ver cómo se genera industria y aparecen empresas en sectores que antes prácticamente no existían. Un buen ejemplo es la animación: hace 15 años el audiovisual apenas tenía presencia y hoy hay casi 30 estudios en Canarias con proyección internacional. Esto también ha impulsado sectores como el gaming, donde ya contamos con varios estudios. En este sentido, otro dato significativo es que el audiovisual llegó a generar en un solo año casi 450 millones de euros en Canarias y cerca del 45% de los rodajes internacionales realizados en España tuvieron lugar en las Islas”.
-Cuando hablamos de internacionalización, ¿qué barreras siguen encontrando las empresas canarias a la hora de mirar hacia fuera?
“Estamos justo en ese proceso, en el marco de la nueva Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía de Canarias, analizando las barreras que afronta cada sector. En la moda, por ejemplo, existe una barrera física, la aduanera, derivada de nuestra singularidad fiscal respecto a la Península. En los ámbitos tecnológicos, en cambio, pueden tener que ver con el idioma o la conectividad. En función de eso, trabajamos con los llamados planes sectoriales 360, que nos permiten identificar las barreras y buscar soluciones específicas. También es fundamental aprender de otros sectores y mejorar la coordinación. En ese sentido, creo que ha sido un acierto la creación del Comité Regional de Internacionalización, donde los agentes que trabajamos en este ámbito podemos coordinarnos y ser más eficientes”.
-Desde 2023 se han registrado 219 implantaciones de firmas extranjeras. ¿Cómo se consigue que esa inversión se traduzca en empleo para Canarias?
“El año pasado, 80 nuevos proyectos se tradujeron en 489 puestos de trabajo. ¿Son muchos o pocos? Son 489 empleos vinculados a empresas nuevas con una perspectiva internacional y, además, con un valor añadido importante, porque suelen tener niveles de productividad por encima de la media. Pero yo he tenido una obsesión estos últimos tres años: no me interesa especialmente que vengan empresas a Canarias únicamente por nuestro contexto fiscal y ese 4% del impuesto de sociedades. Quiero empresas que generen actividad nueva, ya sea mediante una joint venture con una empresa canaria o creando una nueva línea de negocio. Si una empresa simplemente traslada a las Islas lo mismo que hacía en Segovia porque aquí tributa al 4%, no me interesa. Queremos que su implantación genere nuevos proyectos y puestos de trabajo”.
-De cara a los próximos años, ¿dónde estarán las principales oportunidades para Canarias?
Hay tres sectores que, sin dejar de trabajar el resto, creo que nos pueden traer más alegrías. El primero es el audiovisual, entendido como una combinación de audiovisual, animación y gaming. Estamos acudiendo a mercados como Gamescom, IBC o Cannes para presentar el potencial de Canarias y de nuestras empresas. El segundo es el aeroespacial, un sector que va a crecer mucho por el volumen de inversión previsto en la Unión Europea. Canarias tiene proyectos muy interesantes en ámbitos como la observación de la Tierra, los drones o los despliegues satelitales. Y el tercero es la economía azul. Nuestra posición geográfica es estratégica para la logística y actividades como las reparaciones navales ya están generando un volumen de negocio importante. Son sectores que, creo, van a seguir creciendo en los próximos años”.
-Y, con respecto a la nueva estrategia, ¿qué indicador debería haber mejorado al finalizar esta hoja de ruta para que usted considere que ha sido un éxito?
“Lo tengo clarísimo. Para mí, la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía tiene que trabajar sobre un indicador: el peso de las exportaciones y del volumen de negocio generado fuera sobre el PIB de Canarias. En el conjunto de España está en torno al 24% y en Canarias, alrededor del 6%. Tenemos que conseguir que ese gap sea cada vez menor. Un punto porcentual de mejora supondría unos 580 millones de euros más de negocio en Canarias. Por eso tenemos que identificar sectores en los que tengamos capacidades y potencial. No podemos seguir frustrándonos con actividades en las que la evolución del contexto global ha reducido nuestra competitividad. Mercosur, por ejemplo, puede ser un golpe para algunos sectores, pero también una oportunidad para otros. En el agroalimentario tenemos que apostar por mercados en crecimiento, como el gourmet, donde ya no se compite solo por precio, sino también por trazabilidad y otros valores. La estrategia debe identificar sectores con potencial en los que nuestra posición geográfica no sea un hándicap y reorientar los ya existentes”.