Santa Cruz quiere recuperar la bandera azul 24 años después de perderla

Santa Cruz de Tenerife quiere recuperar la bandera azul en algunos puntos de su litoral en 2027 y ha pedido a la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) que valore sobre el terreno las mejoras realizadas por el Ayuntamiento en materia de saneamiento. El Consistorio remitió ayer una carta a la organización, firmada por el primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, en la que reclama que una comisión visite la capital para conocer las actuaciones ejecutadas durante los últimos cuatro años.
La petición llega después de que Santa Cruz perdiera la bandera azul en 2003 a raíz de un vertido en el ámbito de Cabo Llanos. Desde entonces, según expone el concejal en la misiva, se han producido “una serie de hitos” para reducir los vertidos y mejorar la gestión de las aguas residuales, aunque todavía queda pendiente resolver el único vertido al mar que, a juicio del Ayuntamiento, impide avanzar hacia el Vertido Cero al Mar en la capital: precisamente, el de Cabo Llanos.
Retraso estatal
En 2017 se adjudicó la ampliación de la depuradora de Buenos Aires, una actuación promovida y ejecutada por el Ministerio para la Transición Ecológica que estaba prevista inicialmente para 2022 y “que iba a terminar con el vertido tratado al mar de Cabo Llanos”. Sin embargo, los sucesivos retrasos han llevado la fecha de finalización hasta 2028. Tarife reconoce que el volumen de agua tratada que llega actualmente al mar desde este punto “se ha reducido”, pero considera que la disminución todavía resulta “insuficiente”.
Mientras tanto, el Consistorio cifra en 15,7 millones de euros las inversiones realizadas entre febrero de 2022 y septiembre de 2026 para mejorar el saneamiento del litoral. Entre ellas figuran la depuradora de Igueste de San Andrés (1,7 millones), la de Tachero, en Taganana (3,5 millones), la eliminación de un colector en San Andrés (2,8 millones) y estaciones de bombeo en Añaza, Acorán y Los Alisios (7,7 millones).
Con estos datos, el Ayuntamiento reclama a Adeac que tenga en cuenta el esfuerzo inversor y que una comisión visite Santa Cruz para comprobar las actuaciones, conocer la reutilización de las aguas residuales y evaluar los avances logrados. El objetivo es recuperar la bandera azul en 2027 en algunos puntos del litoral, como Anaga, Las Teresitas, Los Charcos y Añaza.
Tarife recuerda en su escrito que el Ayuntamiento ha trasladado en reiteradas ocasiones su malestar por los retrasos acumulados en la actuación ministerial de Buenos Aires, pero defiende que esta circunstancia no debe impedir que se valore el trabajo realizado en el resto del municipio. Por ello, solicita a Adeac que analice la situación de Santa Cruz y el conjunto de las inversiones ejecutadas antes de decidir sobre la concesión de la bandera azul.