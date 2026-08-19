El BOC lo confirma: Canarias prepara una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven en 2026

El Gobierno de Canarias prepara una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven en 2026. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este miércoles, 19 de agosto, una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de la Vivienda que incrementa el crédito destinado a esta línea de ayudas.
La orden señala expresamente que el aumento de la dotación permitirá tramitar una nueva convocatoria de subvenciones durante el ejercicio 2026. La medida está dirigida a jóvenes de hasta 35 años que vivan de alquiler o mediante cesión de uso y cuenten con escasos medios económicos.
La publicación, sin embargo, no supone todavía la apertura del plazo para solicitar las ayudas. El documento modifica la planificación presupuestaria del Instituto Canario de la Vivienda, pero no establece fechas de presentación de solicitudes ni publica las condiciones concretas de la futura convocatoria.
Según recoge la orden, la finalidad es disponer de crédito suficiente para atender la anualidad de 2026 correspondiente a la convocatoria de 2025 y, además, tramitar otra convocatoria durante este mismo año.
Más dinero para el Bono Alquiler Joven en Canarias
El anexo publicado en el BOC fija para 2026 un coste de 9.815.222,65 euros de financiación estatal, a los que se suman 1.097.945 euros procedentes del Cabildo de Lanzarote y 950.000 euros del Cabildo de Tenerife. Para 2027 aparecen previstos otros 5,3 millones de euros estatales y 950.000 euros de aportación insular.
La planificación contempla tanto la anualidad de 2026 correspondiente a la convocatoria de 2025 como la nueva convocatoria que se pretende tramitar durante este ejercicio.
El objetivo oficial continúa siendo facilitar el acceso a una vivienda o habitación en alquiler a personas jóvenes de hasta 35 años con escasos medios económicos. La concesión se realizará mediante concurrencia no competitiva, según recoge el documento publicado por el Instituto Canario de la Vivienda.
Además, el Gobierno canario ya había dado otro paso preparatorio. En julio se firmó un convenio entre el Instituto Canario de la Vivienda y las cuatro Cámaras de Comercio de Canarias para colaborar en la gestión de las subvenciones correspondientes a la convocatoria 2026.
De cuánto es el Bono Alquiler Joven
El programa estatal establece una ayuda de 250 euros al mes durante un máximo de 24 mensualidades, lo que puede alcanzar los 6.000 euros por beneficiario. El Real Decreto 42/2022 fija como destinatarios a jóvenes de hasta 35 años y establece, con carácter general, límites de ingresos vinculados al IPREM.
En la anterior convocatoria de Canarias, correspondiente a 2025, se exigía tener entre 18 y 35 años, ser titular de un contrato de alquiler o estar en condiciones de formalizarlo y disponer de una fuente regular de ingresos. Como regla general, los ingresos de la unidad de convivencia debían situarse por debajo de tres veces el IPREM.
Sin embargo, los requisitos definitivos de la nueva convocatoria de 2026 deberán comprobarse cuando se publique formalmente. La orden de este miércoles no abre el plazo de solicitudes ni reproduce todas las condiciones que deberán cumplir los futuros beneficiarios.