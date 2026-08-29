Los Bonos Comercio de La Laguna ya tienen fecha: compras hasta 100 euros y pagas solo 50

Los Bonos Comercio de La Laguna 2026 se pondrán a la venta el próximo martes, 1 de septiembre, con una oferta de 70.000 bonos para incentivar las compras en los establecimientos del municipio. Cada bono tendrá un valor de 20 euros, aunque los ciudadanos pagarán únicamente 10 euros.
La campaña movilizará 1,4 millones de euros en el comercio local. De esta cantidad, 700.000 euros serán aportados por el Ayuntamiento de La Laguna y los otros 700.000 euros corresponderán al importe abonado por los compradores.
¿Cuánto cuestan los Bonos Comercio de La Laguna?
Cada bono tendrá un valor de 20 euros, pero se podrá adquirir por 10 euros. El Ayuntamiento subvencionará los otros 10 euros, por lo que el descuento directo será del 50%.
Cada persona podrá comprar un máximo de cinco bonos, que estarán asociados a su DNI o pasaporte. De esta manera, quien adquiera cinco bonos dispondrá de 100 euros para gastar en los establecimientos participantes tras pagar 50 euros.
La campaña contará con 70.000 bonos, según las bases publicadas por el Ayuntamiento. El número máximo de bonos que podrá canjear cada establecimiento dependerá finalmente del número de negocios adheridos.
¿Cuándo y dónde se pueden comprar?
La venta de los Bonos Comercio comenzará el 1 de septiembre de 2026. Por el momento, la plataforma oficial de la campaña muestra el mensaje «Próximamente» y todavía no ofrece las condiciones definitivas de compra.
La web habilitada para la campaña es bonocomerciolalaguna.com. El Ayuntamiento todavía debe concretar detalles de funcionamiento, entre ellos la hora exacta de activación de la venta y el periodo durante el que podrán utilizarse los bonos.
¿Qué comercios participan en los Bonos Comercio?
La campaña de 2026 cuenta con 283 establecimientos incluidos en el listado definitivo aprobado por el Ayuntamiento de La Laguna.
La oferta es amplia y reúne negocios de diferentes sectores y zonas del municipio. Entre los establecimientos participantes hay jugueterías, ópticas, tiendas de ropa y calzado, floristerías, joyerías, librerías, ferreterías y comercios de electrodomésticos.
También participan establecimientos de hostelería, como cafeterías, restaurantes y guachinches, además de negocios dedicados a la peluquería, estética, deporte, informática, telefonía y otros servicios.
Los establecimientos están repartidos por distintos puntos de La Laguna, no solo en el centro, también en Tejina, Valle de Guerra, Bajamar, Taco, La Cuesta, Guamasa y Geneto.
El listado definitivo fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el pasado 21 de agosto. La relación podrá consultarse en la plataforma oficial de los Bonos Comercio cuando esta se actualice con la información de la nueva campaña.
Además, la edición de este año incorpora como novedad los estudios de tatuaje entre las actividades que pueden participar en el programa.
Los bonos ‘volaron’ en la última campaña
La anterior edición de los Bonos Comercio de La Laguna registró una elevada demanda desde el primer momento. Los 50.000 bonos disponibles en 2025 se agotaron por completo, después de que numerosos ciudadanos acudieran a los establecimientos para utilizarlos.
Durante la primera semana de la campaña ya se habían vendido 42.228 bonos, lo que suponía el 84,46% del total disponible. Además, 114 establecimientos habían agotado su saldo para aceptar nuevos bonos en ese momento.
Finalmente, la campaña de 2025 generó un impacto económico directo de 981.040,57 euros en el comercio local.
La edición de 2026 amplía ahora la oferta hasta los 70.000 bonos, 20.000 más que el año pasado, aunque mantiene la fórmula por la que el ciudadano paga 10 euros por un bono valorado en 20 euros.