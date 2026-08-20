Preocupación en Taganana por una mancha marrón en el mar

Los vecinos de Taganana, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, han alertado durante la mañana de este jueves de la detección de una extensa mancha marrón en el mar, en concreto, en la playa del Roque de las Bodegas.
La presencia de la coloración en la orilla generó preocupación entre la población local por el posible impacto ambiental en el litoral del Anaga.
Según ha informado Televisión Canaria, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha descartado de forma oficial que el episodio responda a un vertido de aguas residuales, descartando por completo un episodio de contaminación.
Tras las comprobaciones realizadas por los técnicos sanitarios, el Consistorio asegura que las instalaciones del sistema de saneamiento de la zona operan con absoluta normalidad y no se ha registrado ninguna incidencia en la red pública.
¿Qué podría causar la mancha en Taganana?
La playa del Roque de las Bodegas se ubica en el macizo de Anaga, una franja costera expuesta a fuertes mareas e influenciada por la desembocadura de barrancos.
Ante la ausencia de fallos en el saneamiento, se evalúa como causa principal un fenómeno de rebase del mar o arrastre natural de tierras y sedimentos marinos provocados por el oleaje, descartando la presencia de contaminantes fecales o químicos en el agua.
Las áreas sanitarias y medioambientales del consistorio capitalino mantienen el seguimiento en la zona para monitorizar la evolución del agua en la costa de Taganana y confirmar la disipación progresiva de la turbidez.
La playa continúa abierta al baño con total normalidad.