Multas a quienes accedan a la playa de Benijo, cerrada al baño desde 2024

La Policía Local de Santa Cruz denunciará a los ciudadanos que accedan a la playa de Benijo, en Anaga, la cual está cerrada al baño desde 2024 por riesgo de desprendimiento de piedras desde el talud. La decisión policial responde a un nuevo incumplimiento ciudadano en este enclave, en el que el pasado jueves fue necesario desalojar, con apoyo de la Unidad de Drones policial, a casi un centenar de bañistas.
La decisión se fundamenta en los riesgos que presenta el talud en ese punto del litoral donde se producen habitualmente desprendimientos que afectan tanto al acceso como a la propia playa. El Ayuntamiento de Santa Cruz ordenó, el año 2024, el cierre de esta zona de baño hasta que se puedan realizar los trabajos necesarios para asegurar la estabilidad de la zona y prevenir accidentes entre los bañistas o usuarios.
A pesar de ello, es habitual que tanto la Policía Local como otros servicios municipales tengan que intervenir en esa zona ante “la falta de respeto y conciencia” de muchas personas que siguen accediendo a la playa.
En este sentido, la Policía destacó que desde 2024 se han producido numerosos daños y actos de vandalismo en la playa, tanto con la señalización de prohibición dispuesta en el lugar como con el vallado y cierres de los accesos. “Este comportamiento incívico, además de los costes materiales que supone, genera riesgos a otras personas que desconocen la prohibición y acceden a la playa sin saber esa información”.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, apuntó que “desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento a la responsabilidad. El riesgo es real en este punto de la costa de Santa Cruz, donde se ha producido numerosos desprendimientos, motivo por el que se procedió al cierre de los accesos para evitar cualquier tipo de accidente”.
Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, indicó que “junto con las sanciones, se incrementará la presencia de la Unidad de Drones de la Policía Local, ya que permite detectar si hay personas en playa y ordenar el desalojo de la misma”. Asimismo, explicó que “también es una medida preventiva para evitar posibles riesgos a los agentes que, en numerosas ocasiones tienen que bajar hasta la playa para desalojar a los infractores”.
Desde el cierre de la playa de Benijo la Policía Local ha utilizado muchas veces las unidades de dron para visualizar la presencia de bañistas y usuarios. Además, con esa herramienta se han registrado los desprendimientos producidos a lo largo de este tiempo en la zona. Como medida preventiva, los pilotos policiales generaron un audio que puede ser reproducido desde el dron y que se repite en bucle mientras la aeronave sobrevuela la playa.