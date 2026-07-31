Qué ocurre en la playa de Benijo: cien bañistas desalojados y unas obras bloqueadas

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife desalojó este jueves a casi un centenar de personas que se encontraban en la playa de Benijo, en Anaga, pese a que el enclave permanece cerrado por el riesgo de desprendimientos. Varias unidades y el equipo de drones participaron en el operativo.
El desalojo vuelve a poner el foco sobre la situación de una de las playas más conocidas del litoral de Tenerife. Benijo lleva cerrada desde 2024 debido a la inestabilidad del talud situado junto a la escalera utilizada para entrar y salir de la zona costera.
Según fuentes de la Policía Local citadas por DIARIO DE AVISOS, los agentes tuvieron que pedir a cerca de cien bañistas que abandonaran la playa. El dispositivo contó con el apoyo de drones para controlar desde el aire el arenal y comprobar que no quedaran personas en el espacio restringido.
El cierre no responde a las condiciones del mar ni a problemas con la calidad del agua. La prohibición está relacionada con la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos de piedras desde la ladera, especialmente en el entorno del único acceso habilitado tradicionalmente para los usuarios.
Benijo continúa cerrada por el riesgo del talud
La playa de Benijo permanece oficialmente cerrada mientras no se ejecuten las obras destinadas a asegurar el talud y mejorar la accesibilidad. Pese a las restricciones, algunas personas continúan accediendo al arenal.
La situación se prolonga desde hace aproximadamente dos años. Durante este periodo se han registrado varios desprendimientos y el Ayuntamiento ha elaborado un proyecto para reducir el riesgo y recuperar el uso público de la playa.
La actuación tiene un presupuesto aproximado de 2,2 millones de euros. Según el Consistorio, el proyecto ya dispone de financiación y cuenta con autorización de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias.
No obstante, el inicio de los trabajos permanece bloqueado después de que la Dirección de Costas del Gobierno de España emitiera un informe contrario a la autorización autonómica. Entre otras cuestiones, el organismo estatal cuestiona la declaración de urgencia utilizada para tramitar la intervención.
Santa Cruz pide al Estado desbloquear las obras
El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó en julio de 2026 una moción declarativa para reclamar al Estado que permita comenzar la rehabilitación de la playa de Benijo. La propuesta salió adelante con 21 votos a favor y dos en contra, según indica el propio Consistorio.
La moción pide que no se paralice el proyecto de aseguramiento de la ladera ni las actuaciones previstas para mejorar el acceso. El objetivo municipal es que la playa pueda reabrirse con garantías de seguridad en el menor plazo posible.
El Ayuntamiento sostiene que ya ha completado las actuaciones que dependen de la administración local y destaca que las instituciones canarias respaldan el proyecto. El Gobierno municipal considera que la obra debe abordarse con urgencia debido a los desprendimientos registrados y al tiempo que lleva cerrado el enclave.
Mientras no se resuelva el desacuerdo entre administraciones y se ejecuten los trabajos, el acceso seguirá prohibido. La Policía Local podrá mantener la vigilancia y ordenar nuevos desalojos cuando detecte personas dentro de la zona cerrada.
El episodio de este jueves muestra que, pese a la popularidad de Benijo y a la elevada afluencia durante el verano, la playa todavía no reúne las condiciones de seguridad necesarias para recuperar su actividad habitual.