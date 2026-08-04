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Buscan a Darian Gonzalo, desaparecido en Canarias

La Policía Nacional pide a los ciudadanos que si tienen alguna información, contacten al 091
Darian Gonzalo P.G., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el 31 de julio REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL
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La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Darian Gonzalo P.G, de 36 años, y desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria.

Darian Gonzalo lleva desaparecido desde el 31 de julio. En cuanto a sus características físicas, mide 1,65 metros y tiene los ojos de color negro, mientras que su pelo es corto, liso y castaño.

La Policía Nacional pide a los ciudadanos que si tienen alguna información sobre el mismo, contacten con el cuerpo policial llamando al 091.

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