Buscan a Darian Gonzalo, desaparecido en Canarias

La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Darian Gonzalo P.G, de 36 años, y desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria.
Darian Gonzalo lleva desaparecido desde el 31 de julio. En cuanto a sus características físicas, mide 1,65 metros y tiene los ojos de color negro, mientras que su pelo es corto, liso y castaño.
La Policía Nacional pide a los ciudadanos que si tienen alguna información sobre el mismo, contacten con el cuerpo policial llamando al 091.
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