El cambio que llega a los semáforos de España el 1 de octubre y afecta a conductores y peatones

Los semáforos españoles cambiarán una combinación de señales desde el 1 de octubre de 2026. El nuevo Reglamento General de Circulación impedirá que la luz amarilla intermitente dirigida a los vehículos coincida con la luz verde fija para los peatones en determinados pasos de cebra. La modificación busca evitar situaciones en las que ambas señales puedan generar dudas sobre quién tiene prioridad.
El cambio está recogido en el Real Decreto 518/2026, aprobado el 24 de junio y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de junio. La norma modifica el Reglamento General de Circulación de 2003 y establece que la nueva regulación entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.
Qué cambia en los semáforos
La modificación afecta a los pasos para peatones que cuentan con un semáforo reservado para quienes cruzan la calzada.
Hasta ahora podía darse una situación en la que el semáforo de los vehículos mostrase una luz amarilla intermitente mientras el de los peatones permanecía en verde. En ese escenario, el conductor debía extremar la precaución y, cuando correspondiera, ceder el paso.
El nuevo texto establece que esa combinación dejará de utilizarse. El BOE señala que, como norma general, la luz amarilla intermitente para vehículos no podrá coincidir con la luz verde no intermitente para peatones y deberá ir precedida de una luz roja no intermitente.
En la práctica, cuando el peatón tenga el verde fijo, el conductor no se encontrará simultáneamente con el ámbar intermitente que permite continuar con precaución.
El ámbar intermitente no desaparece
La modificación tampoco significa que vaya a desaparecer el semáforo amarillo intermitente de las carreteras españolas.
El propio Reglamento mantiene que una luz amarilla intermitente obliga a los conductores a extremar la precaución y, cuando proceda, ceder el paso. También establece que esta señal no exime de cumplir otras señales que obliguen a detenerse.
Por tanto, el ámbar intermitente podrá seguir utilizándose en otras situaciones. Lo que queda prohibido es que coincida, en los pasos para peatones con semáforo reservado para ellos, con el verde fijo destinado a los peatones.
Cuándo entra en vigor el cambio
La modificación fue aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, y publicada en el BOE el 26 de junio. Su disposición final establece que las modificaciones entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026.
La reforma forma parte de una actualización más amplia del Reglamento General de Circulación en materia de protección de los usuarios vulnerables de la vía, que incluye a peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal y determinados usuarios de motocicletas y ciclomotores.
La clave para los conductores será sencilla: cuando el semáforo de peatones esté en verde, la señal dirigida a los vehículos ya no podrá mostrar simultáneamente el ámbar intermitente en estos pasos. Desde octubre, esa combinación desaparecerá de la regulación.