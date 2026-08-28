El CD Tenerife quiere prolongar su estado de felicidad

El CD Tenerife recibirá esta noche, a partir de las 20.00 horas, al Sporting de Gijón con el objetivo de seguir sumando de tres tras un gran arranque de liga en el que ambos clubes permanecen invictos, los isleños tras vencer al Eibar en Ipurúa y al Almería en casa, y los asturianos tras hacer lo propio ante el Burgos y empatar en la jornada inaugural ante el Sabadell, ambos como local.
Álvaro Cervera declaró tras la victoria ante el conjunto indálico que el objetivo de esta temporada para el Tenerife son los 50 puntos con los que, virtualmente, un equipo está salvado en Segunda División, de los que ya ha conseguido seis y ante rivales que están llamados a liderar el campeonato.
Este arreón inicial ha conseguido poner al representativo blanquiazul en lo alto de la tabla clasificatoria igualados con el eterno rival, pero tanto jugadores como cuerpo técnico se han mostrado serenos y concentrados en su lucha particular, la de la permanencia.
Las bajas del representativo para el partido de esta noche son Leon-Ranos (lesionado), Viereck (por un problema personal) y Roko (baja forma).
Enfrente tendrán al Sporting del exblanquiazul Álex Corredera, que llega al Heliodoro con cuatro puntos de seis posibles en su casillero, una dinámica que le permite situarse en la parte alta de la clasificación y a lo que ahora buscarán dar continuidad también lejos de casa tras dos encuentros consecutivos en El Molinón.
El técnico argentino Nicolás Larcamón matizó su propuesta táctica en el pasado encuentro frente al Burgos respecto al debut, especialmente con la incorporación de Andrés Cuenca, que fue directo a la titularidad, y que apunta a repetir en Tenerife, donde puede salir de inicio con el mismo once que ante los castellanos.
Para este encuentro el Sporting suma de nuevo fichaje a su plantilla, el del delantero Antonio Casas, aunque en su caso apunta a requerir de una puesta a punto en lo físico antes de poder ser de inicio, si bien forma parte de la expedición que inició ayer su viaje a Tenerife, con opciones de tener minutos.
Por el contrario, en el transcurso de la semana, Larcamón perdió a un efectivo importante de la plantilla: Gaspar Campos volvió a sufrir unas molestias físicas que había superado recientemente y no estará disponible para el encuentro de esta noche.
Siguiendo con las bajas seguras, el delantero uruguayo Andrés Ferrari y el mediocampista Hugo Guillamón, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación, tampoco estarán disponibles ante el conjunto chicharrero.
De todos modos, la lista definitiva de convocados para el encuentro se conocerá tras el último entrenamiento preparatorio de los rojiblancos, que tendrá lugar ya en Tenerife, hacia donde emprendieron el viaje en la mañana de ayer jueves.