Alertan de la “proliferación de cucarachas” en la calle de La Rosa

Comerciantes y vecinos de la calle de La Rosa, en Santa Cruz de Tenerife, han denunciado problemas en la instalación de varios contenedores de residuos. Según recoge la Asociación Barrio del Toscal de las Tribulaciones, los depósitos ya no encajan correctamente en los huecos habilitados y presentan aberturas que estarían favoreciendo la aparición de cucarachas.
Los afectados sostienen que los contenedores fueron colocados inicialmente conforme al proyecto de remodelación de la vía. Sin embargo, aseguran que posteriormente fueron modificados o desplazados durante las labores de recogida de residuos.
Como consecuencia, algunos depósitos habrían quedado levantados y separados del suelo. Las imágenes aportadas muestran diferencias entre la colocación original y su estado actual.
Los contenedores ya no encajan en los huecos
La denuncia señala que la nueva posición de los contenedores no coincide con los espacios diseñados para alojarlos. Esta situación deja huecos abiertos en la parte inferior y alrededor de las estructuras.
Los comerciantes y vecinos de la calle de La Rosa vinculan estas aberturas con la proliferación de cucarachas en la zona, aunque esta relación deberá ser comprobada por los servicios municipales de limpieza y control de plagas.
La presencia de estos insectos genera preocupación por sus posibles efectos sobre la higiene de la calle. Se trata, además, de una vía con numerosos establecimientos comerciales, locales de restauración y tránsito habitual de residentes y visitantes.
Reclaman una solución al Ayuntamiento
Los afectados solicitan al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a la empresa responsable de la recogida de residuos que inspeccionen la instalación.
En concreto, reclaman que los contenedores recuperen su posición original o que se adopte una solución definitiva que permita cerrar correctamente los huecos.
“Los comerciantes y vecinos merecen un entorno limpio, seguro y en las mejores condiciones”, señalan en el escrito remitido para denunciar la situación.
Por el momento, no consta una respuesta municipal sobre las causas de la modificación, el alcance del problema o las actuaciones previstas.
La calle de La Rosa reabrió recientemente al tráfico después de permanecer afectada por unas obras de remodelación. La intervención incluyó cambios en la calzada, las aceras, el mobiliario urbano y los servicios de la vía.