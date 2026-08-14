Su actitud le delató: pillado en el Aeropuerto de Gran Canaria con 8 kilos de marihuana en la maleta

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un pasajero en el Aeropuerto de Gran Canaria tras intervenir en su equipaje casi ocho kilos de marihuana. El sospechoso viajaba en un vuelo procedente de Europa y levantó las sospechas de los agentes durante un control fiscal rutinario en las instalaciones aeroportuarias de la Isla.
Según ha informado el Instituto Armado, la intervención tuvo lugar durante un dispositivo de Resguardo Fiscal del Estado, realizado en coordinación con la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.
Tras detectar una actitud nerviosa en el viajero, los agentes procedieron a su identificación y a la inspección minuciosa de su equipaje facturado.
Durante el registro de la maleta, los efectivos hallaron varias bolsas que contenían una sustancia vegetal, además de diversos efectos presuntamente empleados para el desarrollo de la actividad delictiva.
El análisis posterior de los productos confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total cercano a los ocho kilos, cuya introducción y comercialización en España está tipificada como delito.
Incautación de la droga
Como consecuencia de este operativo contra el tráfico de drogas, el pasajero fue arrestado inmediatamente como presunto autor de un delito contra la salud pública.
Tanto el detenido como la sustancia estupefaciente intervenida han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, organismo competente para determinar las medidas cautelares y el avance del procedimiento judicial.