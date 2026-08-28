DOCanarias cita a fondos, distribuidoras y espacios de formación en AfroLatam

El Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias invita a fondos, distribuidoras e iniciativas de formación al Foro AfroLatam, que convierte su décima edición en un diálogo entre todos los factores que participan en la creación y desarrollo del cine de realidad del Archipiélago, África y América Latina, para propiciar redes de cooperación que atraviesen el Atlántico. Se trata de generar un tejido entre creadores y creadoras, que comparten la urgencia de descolonizar el lenguaje y no piden permiso para existir, y de fortalecer su trabajo a través de este encuentro en Puerto de la Cruz, del 9 al 11 de septiembre.
La Tenerife Film Commission impulsa el foro Networking Tenerife, con la intención de fortalecer la proyección internacional del sector audiovisual local y generar vínculos entre las productoras tinerfeñas y los profesionales internacionales participantes en AfroLatam. El programa ofrece a las empresas locales la oportunidad de integrarse en las actividades profesionales del foro el 9 de septiembre; para ello deben inscribirse en el formulario inserto en la web del festival: https://docanarias.com/networking-tenerife/.
‘ENSAMBLE’ Y ‘GERMINAR’
Además de la mesa de creadores y la de representantes institucionales, el X Foro AfroLatam organiza una tercera con responsables de fondos y empresas distribuidoras y otra de laboratorios y espacios de formación.
En Ensamble: diálogos entre fondos y distribución participan Melanie de Vocht, del IDFA Bertha Fund, vinculado al festival IDFA, que apoya a documentalistas de países en desarrollo; Vanessa Cuervo, de la organización sin ánimo de lucro Doc Society, que financia, apoya y da visibilidad a cineastas de documentales independientes y a medios de comunicación de interés público de todo el mundo; Jairo López, de Marea Alta, una joven distribuidora que apuesta por películas personales, emocionantes e innovadoras; Don Edkins (STEPS), de la organización sin ánimo de lucro africana STEPS, convencida del poder de los documentales para revolucionar, transformar y conmover el mundo, y Loira Limbal, de la productora y laboratorio Firelight Media.
En Germinar: diálogo entre mentores y espacios de formación participan Julia Duarte (Locarno Open Doors, Suiza); Hicham Falah, de La Ruche Documentaire de Fidadoc (Marruecos), cuyo objetivo es descubrir a los futuros realizadores de documentales marroquíes y africanos; Johanné Gómez Terrero, directora de la incubadora de proyectos Miradas AfroIndígenas (República Dominicana), que conecta creadores afrodescendientes e indígenas entre el Caribe, África y Canarias; Ibee Ndaw, del Centre Yennenga (Senegal), programa panafricano de apoyo al desarrollo de proyectos cinematográficos, con foco en nuevas voces africanas y acompañamiento creativo, y la mentora Xenia Rivery (Cuba), guionista, scriptcoach, docente y consultora de proyectos.