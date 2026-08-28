cultura

DOCanarias cita a fondos, distribuidoras y espacios de formación en AfroLatam

El Cabildo impulsa ‘Networking Tenerife’, que facilita, en el festival de cine de realidad de Puerto de la Cruz, el diálogo de productoras de la Isla con profesionales internacionales
Imagen del IX Foro AfroLatam, celebrado el pasado año. / Alejandro Amador
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El Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias invita a fondos, distribuidoras e iniciativas de formación al Foro AfroLatam, que convierte su décima edición en un diálogo entre todos los factores que participan en la creación y desarrollo del cine de realidad del Archipiélago, África y América Latina, para propiciar redes de cooperación que atraviesen el Atlántico. Se trata de generar un tejido entre creadores y creadoras, que comparten la urgencia de descolonizar el lenguaje y no piden permiso para existir, y de fortalecer su trabajo a través de este encuentro en Puerto de la Cruz, del 9 al 11 de septiembre.

La Tenerife Film Commission impulsa el foro Networking Tenerife, con la intención de fortalecer la proyección internacional del sector audiovisual local y generar vínculos entre las productoras tinerfeñas y los profesionales internacionales participantes en AfroLatam. El programa ofrece a las empresas locales la oportunidad de integrarse en las actividades profesionales del foro el 9 de septiembre; para ello deben inscribirse en el formulario inserto en la web del festival: https://docanarias.com/networking-tenerife/.

‘ENSAMBLE’ Y ‘GERMINAR’

Además de la mesa de creadores y la de representantes institucionales, el X Foro AfroLatam organiza una tercera con responsables de fondos y empresas distribuidoras y otra de laboratorios y espacios de formación.

En Ensamble: diálogos entre fondos y distribución participan Melanie de Vocht, del IDFA Bertha Fund, vinculado al festival IDFA, que apoya a documentalistas de países en desarrollo; Vanessa Cuervo, de la organización sin ánimo de lucro Doc Society, que financia, apoya y da visibilidad a cineastas de documentales independientes y a medios de comunicación de interés público de todo el mundo; Jairo López, de Marea Alta, una joven distribuidora que apuesta por películas personales, emocionantes e innovadoras; Don Edkins (STEPS), de la organización sin ánimo de lucro africana STEPS, convencida del poder de los documentales para revolucionar, transformar y conmover el mundo, y Loira Limbal, de la productora y laboratorio Firelight Media.

En Germinar: diálogo entre mentores y espacios de formación participan Julia Duarte (Locarno Open Doors, Suiza); Hicham Falah, de La Ruche Documentaire de Fidadoc (Marruecos), cuyo objetivo es descubrir a los futuros realizadores de documentales marroquíes y africanos; Johanné Gómez Terrero, directora de la incubadora de proyectos Miradas AfroIndígenas (República Dominicana), que conecta creadores afrodescendientes e indígenas entre el Caribe, África y Canarias; Ibee Ndaw, del Centre Yennenga (Senegal), programa panafricano de apoyo al desarrollo de proyectos cinematográficos, con foco en nuevas voces africanas y acompañamiento creativo, y la mentora Xenia Rivery (Cuba), guionista, scriptcoach, docente y consultora de proyectos.

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