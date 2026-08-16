La Laguna retira el gran drago caído frente a la Catedral e investiga las causas

Tras la caída de un drago de grandes dimensiones durante la noche del sábado 15 de agosto, situado en las inmediaciones de la Catedral de La Laguna, en la plaza de Los Remedios, los servicios municipales y la Policía Local de La Laguna activaron de inmediato el dispositivo necesario para asegurar, balizar el entorno y acometer la retirada del ejemplar.
El incidente no ocasionó daños personales. Los equipos de Parques y Jardines trabajaron durante la noche para retirar el árbol, acondicionar el espacio afectado y recuperar la normalidad en la zona con la mayor rapidez posible. A primera hora de esta mañana, el servicio de limpieza ha completado la actuación con un repaso de todo el entorno, que ha quedado completamente acondicionado.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha agradecido “la rápida respuesta, la profesionalidad y el esfuerzo de todo el personal que ha intervenido durante la noche para atender esta incidencia y devolver la normalidad a un espacio especialmente transitado de la ciudad”.
Hernández ha destacado asimismo la coordinación entre los diferentes servicios municipales y ha señalado que, una vez finalizada la intervención, los técnicos de Parques y Jardines elaborarán un informe técnico para evaluar el estado del ejemplar y determinar las causas que pudieron provocar su caída.