Eclipse solar en Canarias: estos son los 8 mejores sitios para verlo, según los expertos

Las Islas contarán el próximo 12 de agosto con ocho puntos oficiales de observación para seguir el eclipse solar, uno en cada Isla, incluida La Graciosa. El eclipse solar en Canarias podrá verse desde cualquier punto del Archipiélago y alcanzará una ocultación del Sol de hasta el 77%, según la información divulgada por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.
El eclipse comenzará en las Islas alrededor de las 19.06 horas. Su punto máximo se producirá a las 19.54 horas y finalizará aproximadamente a las 20.42 horas. La secuencia completa tendrá una duración cercana a las dos horas.
Aunque el eclipse será total en determinadas zonas de la Península, en Canarias será parcial. Esto significa que la Luna cubrirá una parte importante del disco solar, pero no llegará a ocultarlo por completo.
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha señalado que el fenómeno supone una oportunidad para acercar la astronomía a la población y promocionar la calidad de los cielos del Archipiélago.
“El eclipse será una oportunidad para posicionar a Canarias como un lugar único”, afirmó la consejera durante la presentación del dispositivo de observación.
Los ocho lugares para ver el eclipse solar en Canarias
El Museo Elder habilitará ocho llamadas atalayas cósmicas, distribuidas por todas las Islas. Cada punto contará con dos divulgadores científicos, actividades explicativas y reparto de gafas homologadas.
Estos son los lugares elegidos:
- Plaza del Puerto de Caleta de Sebo, en La Graciosa.
- Paseo marítimo de La Santa, en Tinajo, Lanzarote.
- Castillo de El Tostón, en El Cotillo, Fuerteventura.
- Calle Doctor Domingo Hernández Guerra, en Tejeda, Gran Canaria.
- Avenida del Emigrante, en Guía de Isora, Tenerife.
- Plaza de San Pedro, en Valle Gran Rey, La Gomera.
- Playa de Los Tarajales, en Tazacorte, La Palma.
- La Maceta, en La Frontera, El Hierro.
Los divulgadores permanecerán en estos emplazamientos desde las 18.30 hasta las 21.30 horas. Explicarán las distintas fases del eclipse y ofrecerán recomendaciones para observarlo sin poner en peligro la vista.
El gerente del Museo Elder, José Gilberto Moreno, ha explicado que las atalayas se han situado principalmente en el oeste de cada Isla. La elección busca facilitar la visión del Sol durante las últimas horas de la tarde y aprovechar las zonas donde se espera una mejor observación.
No obstante, los organizadores recuerdan que el fenómeno podrá seguirse desde playas, azoteas, miradores y núcleos urbanos, siempre que el horizonte esté despejado y se emplee protección ocular adecuada.
Cómo mirar el eclipse sin dañar la vista
Mirar directamente al Sol durante un eclipse puede provocar lesiones graves en la retina. La reducción de la luminosidad ambiental no elimina la radiación solar ni hace segura la observación sin protección.
El Museo Elder recomienda utilizar únicamente gafas homologadas para eclipses. Las gafas de sol convencionales, aunque sean oscuras, no ofrecen protección suficiente.
Los responsables de la actividad aconsejan no mantener la mirada de forma continuada durante más de 30 segundos. También recomiendan observar la evolución del fenómeno por intervalos, aproximadamente cada 15 minutos.
José Gilberto Moreno ha advertido de que las lesiones oculares pueden aparecer después de la observación. “En otros episodios astronómicos, a las 48 horas aparecen en las consultas quemaduras importantes”, explicó.
Las gafas deben colocarse antes de mirar hacia el Sol. Para hacerlo con seguridad, la persona puede situarse de espaldas, ponerse correctamente la protección y girarse después hacia el eclipse.
En el caso de los niños, se recomienda que un adulto sujete las gafas para evitar que se desplacen o se caigan. Quienes utilicen gafas graduadas deben colocar la protección homologada por delante.
El Museo Elder prevé distribuir entre 2.000 y 3.000 gafas en cada atalaya. También entregará unidades a las personas que visiten sus instalaciones durante los días previos al eclipse.
La ONCE, por su parte, repartirá alrededor de 125.000 gafas en Canarias, según ha explicado su director en el Archipiélago, José Antonio López.
Una experiencia para personas con discapacidad visual
La atalaya instalada en Tejeda, en Gran Canaria, contará con el dispositivo LightSound. Esta herramienta transforma los cambios de luminosidad que se producen durante el eclipse en sonidos.
El sistema permitirá que las personas ciegas o con discapacidad visual sigan en tiempo real la evolución del fenómeno astronómico.
La iniciativa se completa con el documental inmersivo 3CLIPSE, coordinado por el Museo Elder. La producción explica los eclipses solares visibles en España entre 2026 y 2028 y se proyecta en planetarios españoles y europeos.
El eclipse del 12 de agosto de 2026 será el primero de una serie de fenómenos astronómicos visibles desde España durante los próximos años. En Canarias, la combinación de una elevada ocultación del Sol, la duración del evento y los puntos de divulgación permitirá seguirlo desde todas las Islas.