El Heliodoro se queda pequeño

El estadio Heliodoro Rodríguez López registró el pasado domingo su mayor asistencia de espectadores en un estreno como local del CD Tenerife en Segunda División con los 17.155 aficionados que asistieron a la victoria de los blanquiazules ante la UD Almería por 1-0, con el gol anotado por Enric Gallego. El representativo sumaba su segundo triunfo consecutivo, tras la victoria inicial en Ipurua ante el Éibar (1-3).
Hasta el pasado domingo, el récord en LaLiga Hypermotion correspondía a la campaña 2010-2011, cuando 16.442 aficionados se dieron cita en el recinto santacrucero para presenciar el encuentro ante la desaparecida UD Salamanca (1-2), también en la segunda jornada del campeonato.
El segundo mejor registro hasta la fecha se produjo en la jornada inaugural del curso 2023-2024 contra el Real Oviedo con una entrada de 15.904 espectadores, que casualmente, al igual que el pasado domingo ante el Almería, se resolvió con un gol de Enric Gallego (1-0).
Para encontrar una cifra superior, hay que remontarse al primer partido como local (segunda jornada) de la Primera División 2009-2010, cuando 18.300 tinerfeñistas presenciaron la victoria ante CA Osasuna (2-1) con goles de Nino y Ricardo.
Por su parte, la cifra de 14.201 en la puesta de largo ante la AD Mérida (3-0), con goles de Enric Gallego y doblete de Jesús De Miguel en la pasada campaña 2025-2026 en Primera Federación, se mantiene como la más alta en un debut en la división de bronce.
Este viernes vuelve a jugar el representativo en el recinto de la calle San Sebastián ante el Sporting, y se podría batir el récord de asistencia que se registró el pasado domingo con la visita del Almería.
Crece la media de espectadores
Después de un ciclo en el que el primer partido en casa se movía habitualmente entre 6.000 y 10.000 espectadores, el CD Tenerife ha logrado superar los 14.000 en los tres últimos estrenos, y los 17.155 ante el Almería son la mejor cifra desde 2009. Comparando el primer partido hace 20 años con el actual se ha pasado de 13.941 en 2007 ante el Deportivo Alavés a los 17.155 actuales, lo que supone un incremento aproximado del 23%, siendo del 20% ese aumento en los tres últimos años.