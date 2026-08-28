EN DIRECTO | CD Tenerife-Sporting de Gijón

El CD Tenerife recibe este viernes al Sporting de Gijón a partir de las 20.00 horas con el objetivo de mantener su pleno de victorias y prolongar su gran inicio de temporada en Segunda División. El equipo de Álvaro Cervera llega al encuentro invicto, al igual que su rival, después de imponerse al Eibar en Ipurúa y al Almería en el Heliodoro Rodríguez López.
El conjunto asturiano también ha comenzado la competición sin conocer la derrota. El Sporting venció al Burgos y empató en la primera jornada frente al Sabadell, ambos partidos disputados como local.
El Tenerife suma seis puntos y ocupa la zona alta de la clasificación, igualado con el eterno rival. Sin embargo, el discurso del vestuario blanquiazul no ha cambiado pese al inicio de campeonato.
Cervera mantiene el objetivo de la permanencia
Álvaro Cervera dejó claro después de la victoria ante el Almería que el objetivo del Tenerife esta temporada es alcanzar los 50 puntos, una cifra que considera suficiente para lograr virtualmente la permanencia en Segunda.