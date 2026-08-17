Fallece la actriz canaria Emilia Cazorla

La actriz Emilia Cazorla, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, ha fallecido este lunes tras una larga enfermedad que padecía desde hace una década, según han confirmado fuentes de su entorno.
Cazorla, nacida en 1962, era conocida en el ámbito teatral canario por su labor docente en distintos centros de formación y por su implicación en la creación de la Unión de Actores de Canarias.
El productor de la compañía Clapso Israel Reyes ha explicado a EFE que la actriz participó en series de los primeros años de la televisión autonómica y en películas como ‘La isla interior’, dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso.
Reyes la ha definido como “una mujer muy comprometida con su profesión” y ha destacado su defensa de los derechos laborales del ámbito teatral.
Según ha añadido, en los últimos años se había apartado de la actividad profesional debido a sus problemas de salud.