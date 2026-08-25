El BOE confirma dónde es festivo el 8 de septiembre: habrá un puente de cuatro días en Canarias

El calendario laboral ofrece un nuevo respiro a comienzos de septiembre. El 8 de septiembre de 2026 será festivo en Gran Canaria con motivo de la celebración de la Virgen del Pino, una jornada que permitirá a muchos trabajadores alargar el descanso tras el final de las vacaciones de verano.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma que el festivo caerá en martes, por lo que quienes tengan la posibilidad de solicitar el lunes 7 como día de vacaciones podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de septiembre.
La jornada no será festiva en todas las Islas Canarias. Se trata de un festivo de carácter insular para Gran Canaria, por lo que los trabajadores del resto del Archipiélago deberán consultar el calendario laboral que corresponda a su isla y municipio.
¿Dónde será festivo el 8 de septiembre?
El 8 de septiembre será festivo en Gran Canaria por la celebración de la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias. La fecha forma parte del calendario de fiestas laborales de ámbito insular de Canarias para 2026.
Además, el 8 de septiembre será jornada no laborable en otras comunidades autónomas. En Asturias se celebra el Día de Asturias y Nuestra Señora de Covadonga, mientras que en Extremadura coincide con el Día de Extremadura y la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe.
También habrá municipios de distintas provincias españolas que tendrán fiesta local ese día, en función del calendario aprobado por sus respectivos ayuntamientos.
En el caso de Canarias, por tanto, el 8 de septiembre es una fecha que deben marcar especialmente en el calendario los trabajadores de Gran Canaria, mientras que en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa no tendrá carácter festivo por esta celebración.
Un puente de cuatro días en Gran Canaria
Al caer el festivo en martes, existe la posibilidad de convertirlo en un puente de cuatro días. Para ello bastaría con solicitar el lunes 7 de septiembre como día de vacaciones.
De esta forma, el periodo de descanso se extendería desde el sábado 5 hasta el martes 8 de septiembre, una opción que puede servir para aprovechar los últimos días del verano antes de recuperar por completo la rutina laboral y escolar.
El calendario laboral establece un máximo de 14 fiestas laborales al año, entre las de ámbito nacional, autonómico y local. Los festivos incluidos oficialmente en estos calendarios son, con carácter general, retribuidos y no recuperables.
Por ello, antes de planificar el descanso, es importante comprobar qué calendario corresponde a cada trabajador, ya que los festivos autonómicos, insulares y locales pueden variar según el territorio.