Hallan el cuerpo sin vida de una persona en el barranco de La Verdellada

Un cuerpo sin vida ha sido hallado en la tarde de este lunes en el barranco que se encuentra entre Barrio Nuevo, La Verdellada, Finca España y Gracia, en San Cristóbal de La Laguna, según ha podido confirmar este periódico.
Diversos recursos de emergencia se han desplazado al lugar de los hechos, si bien hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.
En el operativo para la recuperación del cadáver participa personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos y agentes de la Policía Local y de Policía Nacional.
Por otro lado, la circulación se ha visto afectada en la Vía de Ronda, produciéndose retenciones.
TE PUEDE INTERESAR