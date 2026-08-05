Un camión de la basura desata un incendio junto a Aldeas Infantiles en Santa Cruz

Los Bomberos de Tenerife han dado por controlado el incendio declarado a primera hora de este miércoles en la calle Anémona, en Santa Cruz de Tenerife, en las proximidades del centro de Aldeas Infantiles.
El fuego comenzó alrededor de las 6.30 horas y afectó a una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados. Una vez controladas las llamas, los efectivos permanecen en el lugar realizando labores de ventilación y asegurando la zona para evitar posibles reactivaciones.
Según la información disponible, el incendio se originó después de que un camión de recogida de basura entrara en contacto con un cable eléctrico, lo que habría provocado varias chispas y el posterior inicio del fuego.
La cercanía de las llamas obligó al centro de Aldeas Infantiles a activar de manera preventiva sus protocolos de seguridad. Las instalaciones estaban preparadas para evacuar a los menores en caso de que el incendio avanzara, aunque finalmente no fue necesario llevar a cabo el desalojo.
La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió controlar el fuego y evitar que alcanzara las instalaciones cercanas.