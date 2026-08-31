Alerta por el incendio de una vivienda de La Laguna

Bomberos de Tenerife intervinieron durante el fin de semana en varios sucesos registrados en La Laguna, Adeje, Tegueste, Arona y Arico, entre ellos un incendio en una vivienda, varios rescates y dos fuegos de rastrojos.
Una de las actuaciones más destacadas tuvo lugar en La Laguna, donde los efectivos colaboraron en las labores de reanimación de una persona que había sufrido un incidente en una zona de difícil acceso. El afectado falleció finalmente en el lugar.
Incendio en el garaje de una vivienda de La Laguna
Durante la madrugada de este lunes, efectivos del parque de La Laguna extinguieron un incendio declarado en una vivienda del municipio.
El aviso se recibió alrededor de las 1:15 horas a través del 112. La alerta indicaba que el fuego se había originado en el garaje de la casa.
A su llegada, los bomberos comprobaron que efectivamente las llamas se encontraban en esa zona y confirmaron que no había personas en el interior de la vivienda.
Los efectivos procedieron a extinguir el fuego y posteriormente ventilaron el inmueble para evacuar el humo. En el dispositivo también intervino la Policía Local.
Una persona fallece en una zona de difícil acceso de Tegueste
El sábado, alrededor de las 18:45 horas, bomberos del parque de La Laguna fueron movilizados hasta la Montaña El Púlpito, en L aLagima , para rescatar a una persona que se encontraba en una zona de difícil acceso.
Cuando llegaron, el personal sanitario estaba realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al afectado. Los bomberos colaboraron en las labores de reanimación.
Finalmente, se confirmó el fallecimiento de la persona en el lugar. El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) se encargó posteriormente de la evacuación.
En el operativo participaron también bomberos voluntarios de San Cristóbal de La Laguna y estuvieron presentes agentes de la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Rescate de una persona tras una caída en una finca de Adeje
El domingo, efectivos del parque de Guía de Isora fueron requeridos alrededor de las 13:30 horas para intervenir en una finca de Adeje, donde una persona había sufrido una caída.
Los bomberos realizaron una primera valoración y comunicaron la situación al personal sanitario a su llegada.
Posteriormente, inmovilizaron a la afectada y la trasladaron hasta la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). En la intervención colaboraron bomberos voluntarios de Adeje.
Dos incendios de rastrojos en La Laguna y Arona
El sábado también se registraron dos incendios de rastrojos en distintos puntos de Tenerife.
Alrededor de las 12:00 horas, efectivos del parque de La Laguna y personal de BRIFOR extinguieron un fuego de rastrojos declarado en una finca de la zona de Valle Colino, en La Laguna.
En el operativo participaron también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.
Horas después, sobre las 16:00 horas, bomberos del parque de San Miguel de Abona intervinieron en otro incendio de rastrojos y matorrales en una finca próxima al camino Arenado, en Arona.
En este caso, el fuego también afectó a un vehículo abandonado que se encontraba en las proximidades. La Policía Local acudió al lugar.
Un vehículo cae al fondo de un barranco en Arico
Otra de las intervenciones se produjo el sábado en Arico, donde un accidente de tráfico movilizó a los bomberos del parque de Güímar.
El aviso, recibido alrededor de las 15:00 horas, alertaba de que un vehículo había caído al fondo de un barranco.
Los bomberos inmovilizaron al ocupante, lo colocaron en una camilla nido y posteriormente lo transfirieron a la ambulancia del SUC para recibir asistencia sanitaria.
En el dispositivo participaron también efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.