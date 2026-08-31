Incendio durante la madrugada en un hotel de Canarias

Los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote han intervenido durante la madrugada de este lunes para sofocar un incendio en un hotel de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.
El aviso alertó a las 04:13 horas de un fuego en un establecimiento situado en la calle Maciot. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque Sur a bordo del vehículo Bravo 2.
A su llegada, los agentes de la Policía Local informaron a los bomberos de que el incendio se encontraba en un patio de luz del establecimiento. Los efectivos comprobaron que el fuego estaba localizado en un espacio de apenas un metro cuadrado, donde todavía se apreciaba salida de humo.
Una BIE para extinguir el fuego
Los bomberos procedieron a sofocar las llamas utilizando una Boca de Incendio Equipada (BIE).
La intervención permitió extinguir el incendio sin que fuera necesario prolongar las labores de emergencia. Una vez comprobada la situación, los efectivos dieron por finalizada la actuación.
El aviso movilizó a los servicios de emergencia durante la madrugada, sin se produjeran personas heridas ni daños en otras zonas del hotel.