Fallece un corredor durante un trail en La Laguna

Un corredor participante en el VIII Trail Las Fuentes, celebrado este sábado, 29 de agosto, ha fallecido durante el desarrollo de la prueba, según ha informado el Ayuntamiento de La Laguna.
El Consistorio ha trasladado sus condolencias a los familiares, amistades y personas allegadas del corredor fallecido.
Ante lo ocurrido, el Ayuntamiento ha acordado suspender el resto de los actos del programa de fiestas de Camino Tornero.
Además, también se ha decidido aplazar el Hexplo Game, previsto inicialmente para este domingo, 30 de agosto.
El Ayuntamiento traslada sus condolencias
El Ayuntamiento de La Laguna ha expresado su “más sentido pésame” a los familiares, amistades y personas allegadas del participante fallecido.
Por el momento, el comunicado municipal no aporta más detalles sobre la identidad del corredor, su edad o las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.
La prueba, el VIII Trail Las Fuentes, se celebró este sábado en el marco de las fiestas de Camino Tornero.