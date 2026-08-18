Jóvenes canarios exigen tener voz en las decisiones que afectan a su futuro: vivienda, empleo y salud mental

Jóvenes de Canarias sitúan la participación efectiva, la emancipación, el acceso a la vivienda, el empleo, la salud mental, la igualdad de oportunidades y la defensa de la identidad y el territorio entre las principales prioridades de las políticas públicas para este segmento de la población. Así lo recoge el manifiesto elaborado durante el II Encuentro Jóvenes X Canarias, organizado por la Dirección General de Juventud y celebrado en Agaete los días 12, 13 y 14 de agosto con el lema Conectando juventud, construyendo Canarias. El documento es el resultado de tres jornadas de convivencia, diálogo y trabajo entre jóvenes de varias islas, municipios y realidades. Una de sus principales conclusiones es que, pese a las diferencias territoriales y personales, “existen preocupaciones compartidas y una voluntad común de participar activamente en la construcción del futuro de Canarias”.
El director general de Juventud, Daniel Morales, recalca que esta cita “representa la forma de gobernar” que se quiere impulsar: “Desde abajo hacia arriba, escuchando primero a la ciudadanía y trasladando después sus propuestas a la acción de gobierno. No queremos gobernar para la juventud sin gobernar con la juventud”. Morales arguye que “la participación no puede quedarse únicamente en escuchar, sino que tiene que servir para tomar decisiones, generar respuestas y transformar las políticas públicas”.
En el texto se expresa la “necesidad de avanzar hacia una participación juvenil que tenga consecuencias reales”. Reclaman que las instituciones no se limiten a informarles o consultarles, sino que incorporen su participación desde el diseño de las iniciativas hasta su ejecución y evaluación. “Las políticas de juventud no pueden diseñarse únicamente pensando en nosotros. Deben construirse con nosotros”. Consideran preciso “mejorar la comunicación institucional y utilizar de forma efectiva” las redes sociales y los canales digitales para hacer llegar a los jóvenes la información sobre programas, ayudas, oportunidades educativas y recursos existentes. Demandan que se facilite el asociacionismo juvenil mediante “procedimientos más accesibles, acompañamiento y redes de colaboración entre asociaciones y colectivos”.
La salud mental y el bienestar ocupan un lugar preeminente. El manifiesto insta a que desde edades tempranas se proporcionen herramientas para el autoconocimiento, la regulación emocional y el cuidado personal, al tiempo que se combata el estigma asociado a pedir ayuda. Los jóvenes llaman igualmente a abordar de forma abierta la realidad de las adicciones, reforzando la prevención, la sensibilización y el acompañamiento. La conexión entre educación y empleo es otra de las prioridades expresadas. Los participantes reclaman más oportunidades de prácticas, una mayor colaboración entre centros educativos, universidades y empresas y un refuerzo de la orientación académica y profesional.
El manifiesto identifica como un obstáculo el círculo que dificulta el acceso al primer empleo. Entienden que formación y trabajo no son suficientes sin las condiciones para desarrollar un proyecto de vida. De ahí que la vivienda y la emancipación estén entre sus prioridades.