Así es la casa más cara de Canarias: seis habitaciones, once baños y 25 metros de piscina por 13,7 millones

La vivienda más cara de Canarias anunciada actualmente en el portal inmobiliario pisos.com se encuentra en La Caleta, en Adeje (Tenerife), y está valorada en 13.750.000 euros. Se trata de una villa de lujo situada junto al campo de golf Costa Adeje y en una de las zonas residenciales más exclusivas del sur de la Isla.
La propiedad ocupa una parcela de unos 7.500 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de 963 metros cuadrados, según la información publicada en el anuncio. La vivienda dispone de 6 dormitorios y 11 baños, además de piscina privada, jardines y garaje.
La casa principal tiene 668 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En la primera se encuentran un amplio salón con chimenea de mármol, una cocina moderna equipada, tres dormitorios con baño en suite y vestidor, una sala de juegos, lavandería y un aseo para invitados.
En la segunda planta se sitúa el dormitorio principal, que dispone de terraza privada con vistas al mar, dos baños y dos vestidores. La planta también incluye un despacho con acceso a otra terraza equipada con jacuzzi.
Dos apartamentos de invitados y una cocina independiente
La villa cuenta además con una cocina independiente de 120 metros cuadrados con zona de barbacoa, así como con dos apartamentos destinados a invitados, de unos 60 metros cuadrados cada uno.
Entre las instalaciones también figuran un estacionamiento cubierto con capacidad para dos vehículos, cámaras frigoríficas, trasteros y diferentes espacios auxiliares.
La vivienda dispone de sistemas de ventilación central y aire acondicionado. En el exterior destaca una piscina climatizada de 25 metros, rodeada de jardines con distintas variedades de palmeras y un huerto de frutas.
La finca está equipada con un sistema de riego automático, depósitos de agua de gran capacidad, un sistema de producción de energía de 50 kW, videovigilancia y alarma.
Una parcela adicional para construir otra vivienda
Uno de los elementos que diferencia a esta propiedad es que incluye una parcela de 2.500 metros cuadrados con una edificabilidad de 326 metros cuadrados. Según el anuncio, este espacio permitiría construir una vivienda unifamiliar de dos plantas, una posibilidad planteada también como opción de inversión.
La villa se encuentra en La Caleta, junto al entorno de Costa Adeje y su campo de golf, y disfruta de las condiciones climáticas del sur de Tenerife durante buena parte del año.
El inmueble aparece publicado en pisos.com por 13,75 millones de euros, lo que la sitúa como una de las propiedades residenciales de mayor precio actualmente anunciadas en Canarias.