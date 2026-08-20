La calle más cara de Canarias está en Tenerife: piden 5,9 millones de media por casa

La avenida de la Macaronesia, ubicada en el municipio tinerfeño de Adeje, se sitúa como la calle más cara de Canarias para comprar una vivienda. En esta vía, el precio medio ofertado por los propietarios alcanza los 5,95 millones de euros, según refleja un informe del portal inmobiliario Idealista.
El análisis situacional del mercado residencial sitúa a esta localización del sur de Tenerife en el nivel superior del mercado inmobiliario del Archipiélago, al concentrar la oferta con los precios de salida más elevados de toda la comunidad autónoma.
El mapa del lujo inmobiliario en España
A escala nacional, la dirección con los importes más altos corresponde al camino del Salinar, en el municipio balear de Andratx (Mallorca), donde las pretensiones económicas de los vendedores promedian los 15 millones de euros. Le sigue el Paseo de los Lagos, en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con un valor medio de 11 millones de euros, y la urbanización Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga), con 10,5 millones de euros.
En ese listado de exclusividad, la avenida de la Macaronesia en Adeje ocupa una posición destacada al situarse al nivel de las vías más costosas de Barcelona, como la calle del Tibidabo (5,98 millones de euros), y por delante de zonas residenciales de alto poder adquisitivo situadas en la Comunidad Valenciana o el País Vasco.
8 comunidades superan el millón de euros
De acuerdo con los registros de Idealista, además de Baleares, Madrid y Andalucía —que copan los diez primeros puestos nacionales—, existen otras cinco comunidades autónomas con calles donde el valor medio ofertado rebasa el millón de euros:
- Cataluña: 5,98 millones de euros.
- Canarias: 5,95 millones de euros.
- Comunidad Valenciana: 4,2 millones de euros.
- Galicia: 1,98 millones de euros.
- País Vasco: 1,79 millones de euros.
En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha figura como la comunidad autónoma más económica en sus tramos de mayor coste, con una media de 335.000 euros en su calle más cara, seguida por Extremadura (475.000 euros) y Asturias (490.000 euros).